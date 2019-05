RKC Waalwijk heeft vrijdag op de laatste speeldag van de Keuken Kampioen Divisie het laatste ticket voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie gepakt. De Brabanders wonnen met 3-1 van FC Eindhoven en zagen concurrent MVV Maastricht met 1-1 gelijkspelen tegen NEC.

RKC kwam al snel op een 1-0-voorsprong door een doelpunt van Paul Quasten en liep na de gelijkmaker van Rigino Cicilia nog voor rust uit naar 3-1 dankzij twee treffers van Emil Hansson.

Aangezien MVV over een veel minder doelsaldo beschikte, hadden de Limburgers tegen NEC een monsterzege nodig om ten koste van RKC deel te mogen nemen aan de play-offs, maar daar slaagden ze niet in.

De ploeg uit Maastricht kwam op een 0-1-achterstand door Ferdy Druijf (met 29 goals topscorer van de Keuken Kampioen Divisie) en bracht de stand pas vlak voor tijd in evenwicht dankzij Jerome Deom.

RKC stelde daardoor het laatste ticket voor de play-offs veilig. Sparta Rotterdam, FC Den Bosch, Go Ahead Eagles, TOP Oss, Almere City, NEC en SC Cambuur waren al zeker van de nacompetitie.

Sparta, Den Bosch, Go Ahead en TOP Oss stromen vanwege hun topzesklassering (nummer drie Jong PSV kan niet promoveren) pas in de halve finales in. Almere City, RKC, NEC en Cambuur komen gelijk in de eerste ronde in actie.

De spelers van Almere City druipen teleurgesteld af na de zeperd tegen Jong Ajax. (Foto: Pro Shots)

Almere City verspeelt vijfde plek aan TOP Oss

Almere City verspeelde de vijfde plek aan TOP Oss. De Flevolanders werden vernederd door Jong Ajax (8-0), terwijl de Brabanders met 0-4 te sterk waren voor Helmond Sport.

Bij Jong Ajax-Almere City stond het halverwege al 4-0 door doelpunten van Dani de Wit, Vaclav Cerny, Lassina Traoré (strafschop) en Danilo Pereira (strafschop), waarna het na rust - toen de bezoekers al met tien man stonden door een domme rode kaart voor Niek Vossebelt - 8-0 werd dankzij Perr Schuurs en Ché Nunnely (beiden twee keer).

Kampioen FC Twente gaf in extremis een 2-0-voorsprong weg tegen Cambuur (2-2). De Tukkers hadden zelfs nog geluk dat bij 2-2 een doelpunt van de Friezen onterecht werd afgekeurd wegens buitenspel.

Verder waren er zeges voor Jong AZ (3-2 tegen Sparta), Jong PSV (2-0 tegen Telstar), Den Bosch (2-0 tegen Go Ahead) en Jong FC Utrecht (1-2 tegen FC Dordrecht) en een gelijkspel bij FC Volendam-Roda JC (1-1).

In de eerste ronde van de play-offs staan de wedstrijden NEC-RKC en Cambuur-Almere City op het programma. In de halve finales zijn dat Go Ahead-Den Bosch, TOP Oss-Sparta, NEC/RKC-nummer 16 van de Eredivisie en Cambuur/Almere City-nummer 17 van de Eredivisie.

