Leeds United-manager Marcelo Bielsa heeft opvallend genoeg de megaboete voor het bespioneren van tegenstanders tijdens trainingen uit eigen zak betaald. De Argentijn maakte 200.000 pond (bijna 230.000 euro) over naar de English Football League.

"Het was een boete voor de club, niet voor mij. Maar ik was hier verantwoordelijk voor. Daarom heb ik de boete zelf betaald", zei Bielsa vrijdag op een persconferentie.

"Ik doe alles om informatie over de tegenstander te verzamelen. Ik voel me schuldig als ik niet hard genoeg werk. Het is volgens mij niet illegaal wat ik heb gedaan, maar het past niet bij de cultuur in Engeland en die hoor ik te respecteren."

De EFL, de organisatie achter de drie profcompetities onder de Premier League, stelde medio januari een onderzoek in naar het handelen van Leeds, na opmerkingen van Bielsa.

De voormalig bondscoach van het Argentijns elftal liet toen weten dat hij iemand naar een training van Derby County had gestuurd en dat hij dat ook bij andere tegenstanders had laten doen.

Nieuwe toevoeging in het regelboek

De EFL meende dat Leeds niet zuiver had gehandeld. De club kreeg naast een boete ook een formele waarschuwing, waarmee het "onder protest" akkoord ging.

"Hoewel wij vinden dat we geen regel hebben geschonden, accepteren we dat we tekortgeschoten zijn in het naleven van de regels omtrent goede trouw. We bieden onze excuses aan."

Door de zaak, die in het Verenigd Koninkrijk 'Spygate' werd genoemd, komt er een nieuwe toevoeging in het regelboek. Clubs mogen per direct geen tegenstanders meer bespioneren op trainingen, tenzij ze zijn uitgenodigd.

Leeds greep de afgelopen weken naast directe promotie naar de Premier League. 'The Whites' eindigen als derde of vierde in het Championship en moeten daarom via de play-offs een plek op het hoogste niveau zien af te dwingen.