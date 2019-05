Oranje onder 17 is vrijdag uitstekend begonnen aan het EK in Ierland. De titelverdediger won in Waterford de eerste groepswedstrijd met 2-0 van Zweden.

De eindstand stond halverwege al op het scorebord. Brian Brobbey maakte in de 33e minuut op aangeven van Naci Ünüvar de 1-0 en Ian Maatsen nog geen minuut later de 2-0 met een schuiver.

Nederland neemt het verder nog in de groepsfase op tegen Engeland (maandag om 16.00 uur Nederlandse tijd in Dublin) en Frankrijk (donderdag om 17.30 uur in eveneens Dublin).

De nummers één en twee van de poule plaatsen zich voor de halve finales. De nummers drie en vier moeten voortijdig naar huis.

Hoever bekendste naam in huidige lichting

Oranje onder 17 veroverde vorig jaar de Europese titel in Engeland door na een zeer spannende finale na strafschoppen te winnen van Italië (4-1, 2-2 na de reguliere speeltijd).

De bekendste naam in de huidige lichting is Ki-Jana Hoever. De zeventienjarige verdediger maakte dit seizoen op pas zestienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal va Liverpool.

Bondscoach Peter van der Veen kan geen beroep doen op PSV'er Mohammed Ihattaren en Ajacied Ryan Gravenberch, die gezien hun leeftijd ook nog mee hadden mogen doen aan het EK.