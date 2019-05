Maximiliano Romero verwacht dat hij volgend seizoen eindelijk zijn doorbraak beleeft bij PSV. De Argentijnse aanvaller, die in januari 2018 voor 12 miljoen euro werd binnengehaald, kon door blessureleed vooralsnog amper in actie komen voor de Eindhovenaren.

Romero deed vrijdag voor het eerst echt van zich spreken in het eerste elftal van PSV. Hij maakte twee doelpunten in de met 0-5 gewonnen oefenwedstrijd op bezoek bij Vitesse.

"Hier ben ik al vanaf het begin naar op zoek. Ik ben er niet vaak geweest door omstandigheden. Maar je mag nooit opgeven. Opgeven is geen optie. Voor nu ben ik blij dat ik weer speel bij het eerste team", zegt hij tegen PSV TV.

"Ik voel me goed. Dit is het niveau dat ik moet hebben. Eigenlijk nog een stukje beter. Ik ga op zoek naar dat niveau. Vandaag was dat in een oefenwedstrijd. Ik denk dat ik goed zal zijn tijdens het volgende seizoen."

Romero kwam anderhalf jaar geleden over van Vélez Sarsfield uit zijn geboorteland. Hij liep in Nederland al snel een spierblessure op en moest lang wachten op zijn debuut.

De twintigjarige spits maakte pas begin dit seizoen voor het eerst zijn opwachting in de hoofdmacht van PSV. Hij viel op 11 augustus vlak voor tijd in tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (4-0).

Maximiliano Romero viert een van zijn twee doelpunten tegen Vitesse. (Foto: Pro Shots)

Romero kreeg te maken met terugslag

Romero kreeg daarna te maken met een terugslag en volgde een aantal maanden een uitgestippeld programma om toe te werken naar volledige fitheid.

Na zijn debuut kreeg Romero nog maar één keer speeltijd van trainer Mark van Bommel, maar dat was wel in de thuiswedstrijd tegen FC Barcelona in de groepsfase van de Champions League (1-2).

De spits kwam dit seizoen voornamelijk in actie voor Jong PSV. Hij scoorde drie keer en gaf één assist in elf wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

In maart leek opnieuw het noodlot toe te slaan. Gevreesd werd dat Romero zich door een knieblessure al moest richten op volgend seizoen, maar hij lag er uiteindelijk 'slechts' anderhalve maand uit.

PSV speelt dit seizoen nog twee wedstrijden: uit tegen AZ en thuis tegen Heracles Almelo. De landskampioen moet twee keer winnen en hopen op een misstap van koploper Ajax om de titel te prolongeren.