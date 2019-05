Het bestuur van de KNVB heeft Just Spee vrijdag voorgedragen als opvolger van voorzitter Michael van Praag. De ervaren bestuurder komt uit de koker van een speciaal ingestelde selectiecommissie.

"Just Spee heeft zowel in het bedrijfsleven als in de voetbalwereld zijn sporen verdiend", schrijft de selectiecommissie in een unaniem advies. "Geworteld in het (top)amateurvoetbal en bekend met het betaald voetbal, is hij een voetbalman die in persoon de verbinding tussen de top en de breedte is."

Spee werkte als lid van de raad van commissarissen van de Eredivisie Media & Marketing jarenlang samen met de KNVB. Hij was ook bestuurder bij Endemol en Stage entertainment, UNICEF Nederland en het OLVG.

De 71-jarige Van Praag moet in december aftreden. De voormalig voorzitter van Ajax is bezig aan zijn derde en laatste termijn als bondsvoorzitter, een functie die hij sinds augustus 2008 bekleedt.

De nieuwe KNVB-voorzitter wordt op 27 mei benoemd op een bondsvergadering. Hij zal op 17 december aan zijn nieuwe functie beginnen.

De KNVB zette in februari een open vacature uit voor de functie van voorzitter. Telstar-directeur Pieter de Waard maakte in maart bekend dat hij zich kandidaat had gesteld om Van Praag op te volgen. Als hij tien steunbetuigingen verzamelt, is hij in principe op 27 mei de concurrent van Spee.