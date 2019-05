Willem II-trainer Adrie Koster en -aanvoerder Jordens Peters kijken met bewondering naar de succesvolle Champions League-campagne van Ajax, maar ze geloven dat ze zondag in de TOTO KNVB Beker-finale voor een stunt kunnen zorgen tegen de ploeg van Erik ten Hag.

"Van mij mag Ajax de landstitel en de Champions League winnen, als wij de beker dan maar mogen pakken", zei Koster vrijdag op een persconferentie in Zeist met een knipoog. "Het is duidelijk dat we de underdog zijn en een topdag nodig zullen hebben. Maar we gaan er natuurlijk vol voor."

Willem II staat voor de eerste keer sinds 2005 en vierde keer in totaal in de bekerfinale. De Tilburgers wonnen de prijs in 1963 (3-0 tegen ADO) en 1944 (9-2 tegen Groene Ster). Ajax is recordhouder met achttien eindzeges in het bekertoernooi.

De Amsterdammers zijn bovendien bezig aan een heel sterk seizoen. Ze gaan aan kop in de Eredivisie en staan er na een 0-1-zege dinsdag op Tottenham Hotspur goed voor in de halve finales van de Champions League. Ajax is zondag in De Kuip dan ook de huizenhoge favoriet.

"Ik hoop dat we een bepaalde onbevangenheid hebben zodat we een topprestatie kunnen leveren", aldus Peters. "We gaan het Ajax zo moeilijk mogelijk maken en hopen ervoor te zorgen dat zij hun niveau niet halen."

'Leren van 1-4-nederlaag in Tilburg'

Willem II verloor dit seizoen in de Eredivisie twee keer van Ajax. De formatie van Ten Hag won in november in Amsterdam met 2-0, terwijl Ajax een maand geleden in Tilburg met 1-4 zegevierde.

"Natuurlijk nemen we de zaken mee van die thuisnederlaag", stelde Peters. "In de eerste helft konden we goed mee, maar in de tweede helft was voor Ajax. We analyseren dat en gaan kijken waar de zwaktes van Ajax liggen. "

De 32-jarige verdediger kan niet wachten op zondag. "Dit wordt de grootste wedstrijd uit mijn carrière. Ik weet daardoor niet wat ik kan verwachten, net als veel andere jongens van onze ploeg."

Peters denkt niet Willem II een voordeel kan halen uit het feit dat de Brabanders dit seizoen een stuk minder wedstrijden hebben gespeeld dan Ajax. "Ik ga ervan uit dat ze fit zijn. Al die wedstrijden winnen, geeft juist energie. Dat Ajax nu tussen het grote geld in Europa zit, is heel knap. Daar kijk ik met bewondering naar. Maar deze finale gaat over één wedstrijd en dan heb je altijd kans."

De bekerfinale tussen Willem II en Ajax begint zondag om 18.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.