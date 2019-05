Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt vindt het geen enkel probleem dat de finale van de TOTO KNVB-beker precies tussen de twee belangrijke Champions League-duels met Tottenham Hotspur in valt.

"We zien dit niet als een tussendoortje", zei De Ligt vrijdag op een persconferentie in Zeist over de finale van zondag tegen Willem II. "Voor velen van ons is dit de kans om voor het eerst een prijs te winnen, dus we zijn gebrand om te winnen."

Ajax maakt nog kans op drie prijzen. De ploeg staat er na de 0-1-zege van dinsdag in de heenwedstrijd tegen de 'Spurs' goed voor in de halve finales van de Champions League, gaat aan kop in de Eredivisie en staat zondag voor de 25e keer in de bekerfinale.

De Amsterdammers snakken naar zilverwerk, want de landstitel van 2014 is de laatste prijs die Ajax won. De laatste van in totaal achttien bekerzeges dateert van 2010.

"Het is lang geleden dat Ajax de beker heeft gewonnen", gaf De Ligt toe. "Het is dus makkelijk om gemotiveerd te blijven. Je voetbalt om prijzen te winnen, het is fijn dat we nu in de weken zitten die het zwaarst zullen tellen."

'Er zal een bepaalde geladenheid zijn'

Veel Ajacieden hebben dit seizoen al ruim vijftig wedstrijden in de benen, maar de spelers lieten dinsdag direct na de wedstrijd tegen de 'Spurs' al weten dat ze niet gespaard willen worden in de bekerfinale. Trainer Erik ten Hag maakt zich geen zorgen over de fitheid van zijn selectie.

"Er zitten geen spelers in het rood. We hebben dinsdag gespeeld en de tijd naar zondag is ruim genoeg om te herstellen. Ik geloof niet dat het uitmaakt dat we tussen twee halve finales van de Champions League in zitten. Wij kijken altijd naar de eerstvolgende wedstrijd en dat zal zondag niet anders zijn."

Ten Hag weet dat de bekerfinale voor veel spelers van tegenstander Willem II "de kans van hun leven is". "Maar voor veel van onze spelers is het eveneens een grote kans, want zij hebben ook nog niet veel gewonnen. Er zal een bepaalde geladenheid zijn. We hebben een aantal doelen gesteld voor dit seizoen en we zitten nu in de positie om die te verzilveren."

De bekerfinale tussen Willem II en Ajax begint zondag om 18.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. De return tegen Tottenham is volgende week woensdag in de Johan Cruijff ArenA (aftrap 21.00 uur).