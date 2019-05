PSV heeft vrijdag in een besloten oefenwedstrijd een klinkende zege geboekt op Vitesse. De Eindhovenaren, die vorige maand in de Eredivisie nog gelijkspeelden tegen de Arnhemmers, waren in de GelreDome met 0-5 te sterk.

PSV leidde bij rust al met 0-2 in Arnhem, dankzij treffers van Trent Sainsbury en Cody Gakpo aan het einde van de eerste helft. De ploeg van trainer Mark van Bommel liep na rust verder weg bij Vitesse, met dank aan invaller Maximiliano Romero.

De twintigjarige Argentijn, die in januari 2018 voor 12 miljoen euro werd gehaald en mede door blessureleed nog amper in actie kwam voor PSV, tekende voor de 0-3 en 0-5. Mohamed Ihattaren tikte tussendoor de vierde Eindhovense treffer binnen.

Hirving Lozano ontbrak bij PSV. De Mexicaanse aanvaller liep vorige week in de competitiewedstrijd tegen Willem II (0-3-zege) een knieblessure op en komt de rest van dit seizoen niet meer in actie.

PSV wilde graag een oefenduel spelen om de lange periode zonder wedstrijd te onderbreken. De huidige nummer twee van de Eredivisie komt door de wijzigingen in het speelschema - de KNVB verschoof de 33e speelronde naar woensdag 15 mei vanwege het succes van Ajax in de Champions League - pas op 12 mei weer in actie.

De regerend landskampioen speelt dan een uitwedstrijd tegen AZ. PSV - dat net als koploper Ajax tachtig punten heeft, maar op doelsaldo tweede staat - sluit de competitie drie dagen later af met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie