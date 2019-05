Nicolás Tagliafico heeft vrijdag beloofd dat hij na dit seizoen niet zal vertrekken bij Ajax. De 26-jarige linksback stond in de belangstelling van een flink aantal clubs uit Engeland, Spanje en Italië.

"Ik wil jullie vertellen dat ik nog één seizoen zal blijven", zegt Tagliafico in een korte video van Ajax. "Hopelijk wordt het weer een geweldig jaar, net zoals dit jaar."

De Amsterdamse club meldt op haar eigen site dat de Argentijn "een nieuwe overeenkomst heeft getekend, waarin een commitment is opgenomen dat hij ook komend seizoen voor Ajax speelt".

De verbintenis van Tagliafico is niet verlengd. Zijn contract loopt nog steeds tot medio 2022.

De verdediger kwam in januari 2018 voor zo'n 4 miljoen euro over van het Argentijnse Independiente en veroverde direct een basisplaats in de ArenA. Hij speelde dit seizoen 27 competitiewedstrijden en veertien Champions League-duels. Daarin was hij goed voor vier goals en zes assists.

"Dit is mooi nieuws voor Ajax en een goed signaal naar de groep toe", stelt directeur voetbalzaken Marc Overmars. "Het laat zien dat we ambitieus zijn, ook voor de toekomst."

Tagliafico twijfelde over langer verblijf

Ajax deed Tagliafico onlangs een aanbieding om zijn contract open te breken en te verlengen, maar de Zuid-Amerikaan sprak zijn twijfels uit over een langer verblijf in Amsterdam. "Ik weet niet of ik blijf of vertrek", zei hij eind april tegen De Telegraaf.

Ricardo Schlieper, de zaakwaarnemer van Tagliafico, meldde de afgelopen maanden meerdere malen dat hij verwachtte dat zijn cliënt deze zomer een stap naar een grotere competitie zou maken.

"Tagliafico gelooft dat het juiste moment is aangebroken om nieuwe ervaringen in een andere competitie op te doen", zei Schlieper vorige maand op de Italiaanse site gianlucadimarzio.com. "Hij wil verder komen als voetballer en heeft al nee gezegd tegen een enorme contractverbetering."

Tagliafico heeft nu besloten toch nog een jaar bij Ajax te blijven. De ploeg van Erik ten Hag maakt een geweldig seizoen door, met als hoogtepunt een plek in de halve finales van de Champions League.

Door de successen wordt er aan meerdere Ajax-spelers getrokken. Frenkie de Jong tekende in januari al voor vijf jaar bij FC Barcelona. Sleutelspelers Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech en Donny van de Beek worden ook genoemd bij Europese topclubs. Keeper André Onana beloofde eind maart bij de verlenging van zijn contract dat hij nog minimaal een jaar in Amsterdam blijft.