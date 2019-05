FC Porto-trainer Sérgio Conceição is opgelucht dat het naar omstandigheden goed gaat met keeper Iker Casillas, die woensdag tijdens de training van zijn club getroffen werd door een hartaanval.

"Ik kan medisch gezien niet heel veel zeggen over de status van Iker, maar ik weet dat zijn herstel goed gaat. Dat is mooi", zei Conceição vrijdag op een persconferentie.

De 37-jarige Casillas werd na het incident op de training naar een ziekenhuis vervoerd. De Spanjaard onderging direct een operatie, waarbij een stent werd geplaatst, een buisje waardoor de bloedvaten in het hart open worden gehouden. FC Porto noemde zijn status eerder niet zorgwekkend en stabiel.

De spelers en trainers van de Portugese topclub zijn vanzelfsprekend erg geschrokken door het nieuws over hun bekende teamgenoot. "We waren ongerust en leefden allemaal ontzettend met hem mee. Het team is heel close met Iker en zijn familie. Iker kan rekenen op de steun van de hele club", aldus Conceição.

De trainer wilde niet veel kwijt over de toekomst van Casillas, die dit seizoen in ieder geval niet meer in actie zal komen. "Voetbal is onderdeel van het leven, maar het leven zelf is natuurlijk het allerbelangrijkst", zei hij wel.

FC Porto-fans staan voor het ziekenhuis waar Iker Casillas ligt. (Foto: Pro Shots)

Selectie gaat vrijdag op bezoek bij Casillas

Conceição vertelde dat hij in eerste instantie niet doorhad dat er iets ernstigs aan de hand was met Casillas, die jarenlang voor Real Madrid speelde en sinds de zomer van 2015 onder contract staat bij FC Porto.

"We waren midden in een oefening en Iker was wat anders aan het doen. Toen hij last kreeg, riep de fysiotherapeut direct zijn collega's en de dokter erbij. Op dat moment dacht ik niet dat het heel serieus was, we hebben nog een minuut of twintig doorgetraind. Ik was, net als de spelers, geschokt toen de dokter me vertelde wat er aan de hand was."

FC Porto speelt zaterdagavond zonder Casillas in eigen huis een belangrijke competitiewedstrijd tegen CD Aves. De 28-voudig landskampioen staat met nog drie duels te gaan tweede in de Primeira Liga, met twee punten achterstand op koploper Benfica.

Conceição verwacht niet dat de situatie rondom Casillas invloed zal hebben op het duel met Aves. "We hebben een heel sterke en saamhorige groep. Jammer genoeg horen dit soort dingen bij het leven."

De selectie van FC Porto zal Casillas vrijdag bezoeken in het ziekenhuis.

Er zijn ook veel journalisten bij het ziekenhuis waar Iker Casillas ligt. (Foto: Pro Shots)