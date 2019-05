Voormalig Ajax-speler Frits Soetekouw is vrijdag overleden. De verdediger, aanvoerder van de Amsterdammers in de legendarische mistwedstrijd tegen Liverpool in de jaren zestig, is tachtig jaar geworden.

Soetekouw begon zijn loopbaan in 1961 bij De Volewijckers in Amsterdam. Na een jaar bij Heracles Almelo tekende hij in 1964 een contract bij Ajax, waarmee hij in 1966 en 1967 de landstitel veroverde.

In december 1966 beleefde Soetekouw een van de hoogtepunten uit zijn loopbaan. De geboren Amsterdammer was de aanvoerder van Ajax in de beroemde mistwedstrijd tegen Liverpool in de tweede ronde van de Europa Cup I.

De Amsterdammers, destijds onder leiding van trainer Rinus Michels, wonnen dat historische duel met het veel sterker geachte Liverpool met liefst 5-1. De wedstrijd in het Olympisch Stadion wordt nog altijd gezien als de doorbraak van Ajax in Europa.

Soetekouw speelde in totaal 86 wedstrijden voor Ajax, waarin hij twee keer scoorde. Hij speelde in maart 1967 zijn laatste wedstrijd voor de hoofdstedelingen en vertrok vervolgens naar PSV, waar hij een jaar onder contract stond.

De verdediger speelde tussen 1968 en 1971 nog voor DWS in Amsterdam en sloot daar ook zijn loopbaan af. De interlandcarrière van Soetekouw bleef beperkt tot een wedstrijd tegen België in oktober 1962 (2-0-verlies).