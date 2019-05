Kylian Mbappé heeft een schikkingsvoorstel van drie duels gekregen voor zijn rode kaart in de verloren bekerfinale van Paris Saint-Germain tegen Stade Rennais van afgelopen zaterdag.

De twintigjarige aanvaller kreeg in de 118e minuut van de wedstrijd - na reguliere speeltijd stond het 2-2 in het Stade de France - een directe rode kaart nadat hij zijn voet ogenschijnlijk bewust in het been van verdediger Damien Da Silva plantte.

De Franse voetbalbond wil hem daarom voor drie wedstrijden schorsen. Mocht PSG akkoord gaan met dat schikkingsvoorstel, dan mist Mbappé alleen nog de duels met OGC Nice (zaterdag, thuis) en Angers (11 mei, uit).

De dertigvoudig international van Frankrijk hoeft niet nog een derde wedstrijd aan zich voorbij te laten gaan, omdat hij deze week tegen Montpellier (3-2) niet in actie kwam. Dat betekent dat hij de laatste twee duels van het seizoen met Dijon (18 mei) en Stade de Reims (25 mei) gewoon kan spelen.

Mbappé druipt af na zijn rode kaart in de bekerfinale. (Foto: Pro Shots)

PSG al zeker van titel in Frankrijk

Voor PSG is het gemis van Mbappé geen grote ramp, want het sterrenensemble van trainer Thomas Tuchel speelt nergens meer voor dit seizoen. PSG is al verzekerd van de landstitel en zag het Champions League-avontuur al in de achtste finales ophouden.

Zonder Mbappé in het veld trok PSG na strafschoppen aan het kortste eind tegen Stade Rennais. Christopher Nkunku miste de beslissende strafschop voor de Parijzenaars.

Mbappé is niet de eerste PSG-speler die zich dit jaar misdraagt. Sterspeler Neymar kreeg vorige week een schorsing van drie Europese duels opgelegd voor het op sociale media beledigen van een scheidsrechter na de uitschakeling door Manchester United in de achtste finales van de Champions League.

