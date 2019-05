Liverpool moet het de rest van het seizoen zonder Naby Keïta stellen, zo heeft manager Jürgen Klopp vrijdag bevestigd. De middenvelder viel deze week in het verloren Champions League-duel met FC Barcelona (3-0) uit met een liesblessure en heeft ongeveer acht weken nodig om daarvan te herstellen.

Keïta stond woensdagavond aan de aftrap in Camp Nou, maar het halvefinaleduel was niet van lange duur voor de 24-jarige middenvelder. Hij liep na twintig minuten een liesblessure op en moest zich laten vervangen door Jordan Henderson.

De kwetsuur van Keïta is een forse tegenvaller voor Liverpool. De 33-voudig international van Guinee, die in de zomer van 2018 voor 60 miljoen euro werd overgenomen van RB Leipzig, staat geregeld in de basis bij 'The Reds' en heeft dit seizoen al 33 wedstrijden achter zijn naam staan voor Liverpool.

Klopp heeft in deze fase van het seizoen juist iedereen nodig. Liverpool hoopt ondanks de 3-0-nederlaag van woensdag in Barcelona nog op de tweede Champions League-finale op rij en ook de titel is nog altijd in zicht.

De huidige nummer twee van de Premier League, die een punt minder heeft dan koploper Manchester City, vervolgt de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen Newcastle United. Acht dagen later sluit Liverpool het seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers.

Tussendoor staat nog de return tegen FC Barcelona op het programma. Die wedstrijd op Anfield wordt op dinsdag 7 mei gespeeld en begint om 21.00 uur. De andere halve finale in de Champions League gaat tussen Ajax en Tottenham Hotspur.

