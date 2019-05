David de Gea zal zondag gewoon onder de lat staan bij Manchester United in het Premier League-duel bij Huddersfield Town. De Spaanse keeper ligt onder vuur na een paar kostbare blunders in de afgelopen weken.

"Ja, het lijkt me wel dat David gewoon zal spelen", aldus United-manager Ole Gunnar Solskjaer vrijdag op zijn persconferentie. "Sergio (tweede keeper Sergio Romero, red.) kon gisteren niet trainen door een blessure, hij heeft last van zijn knie. En David heeft de hele week goed getraind."

"Natuurlijk hebben we vertrouwen in David, hij is dit seizoen en de afgelopen jaren fantastisch geweest. Hij komt nu even op de verkeerde manier in het nieuws, maar daar moet hij mee omgaan. Hij wil de komende twee duels laten zien hoe goed hij kan keepen."

Solskjaer wilde geen direct antwoord geven op de vraag of voormalig AZ-speler Romero zondag gekeept zou hebben als hij geen kwetsuur had opgelopen. "Dat is een hypothetische vraag. Sergio weet dat ik hem hoog heb zitten."

David de Gea baalt van zijn blunder tegen Chelsea. (Foto: Pro Shots)

De Gea speelt als sinds 2011 voor United

De 28-jarige De Gea, die sinds 2011 voor United speelt, wordt al jaren beschouwd als een van de beste keepers ter wereld, maar de 39-voudig Spaans international zit niet in de beste periode uit zijn loopbaan.

Afgelopen zondag was hij de hoofdschuldige van het puntenverlies van Manchester United in de thuiswedstrijd tegen Chelsea (1-1). Vlak voor rust liet de doelman een niet al te lastig schot van Antonio Rüdiger los, waardoor Marcos Alonso de gelijkmaker kon aantekenen.

De Gea blunderde in april ook al opzichtig in de Premier League-wedstrijd tegen rivaal Manchester City (0-2-verlies) en het Champions League-duel met FC Barcelona (3-0-verlies, zie video).

United strijdt om Champions League-ticket

Solskjaer zei direct na de wedstrijd tegen Chelsea al dat hij nog steeds alle vertrouwen heeft in De Gea, die dit seizoen nog geen minuut gemist heeft in de Premier League en in 36 competitiewedstrijden al 51 treffers heeft moeten incasseren.

Huddersfield Town-Manchester United begint zondag om 15.00 uur. De thuisploeg is hekkensluiter en al gedegradeerd. Nummer zes United moet winnen in de strijd om Champions League-kwalificatie.

De eerste vier ploegen van Engeland plaatsen zich voor het belangrijkste Europese clubtoernooi en United staat drie punten achter op nummer vier Chelsea.

