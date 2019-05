VVV-Venlo en de uit de gratie geraakte Ralf Seuntjens gaan per direct uit elkaar. De Eredivisionist en de aanvaller, die dit seizoen vooral op het middenveld speelde, hebben in onderling overleg besloten om zijn aflopende contract te ontbinden.

De dertigjarige Seuntjens werd eind april al uit de selectie gezet door VVV, omdat de Venlonaren vonden dat de kernwaarden "saamhorigheid en respect" bij de club in het geding waren geraakt. Nu komt er dus een definitief einde aan een jarenlange en succesvolle samenwerking.

Ondanks het vervelende einde houdt Seuntjens een goed gevoel over aan zijn periode bij VVV. "Het waren mooie jaren waarin we prima prestaties hebben geleverd. Daar kijk ik met plezier op terug", aldus de oud-speler van RBC, FC Den Bosch en Telstar, die nog wel een afscheid krijgt bij VVV.

Seuntjens maakte in 2015 de overstap van Telstar naar VVV, waar hij al snel uitgroeide tot onmisbare kracht. In zijn eerste seizoen was de geboren Brabander liefst 28 keer trefzeker en het jaar daarop scoorde hij vijftien keer, waarmee hij een belangrijke bijdrage leverde aan de terugkeer van VVV in de Eredivisie.

Ralf Seuntjens. (Foto: Pro Shots)

Seuntjens scoorde dit seizoen twee keer

Ook dit seizoen gold Seuntjens als vaste kracht bij VVV, maar de relatie vertroebelde toen hij twee maanden geleden bekendmaakte zijn contract niet te willen verlengen en trainer Maurice Steijn hem begin april op de bank zette in de verloren thuiswedstrijd tegen Feyenoord (0-3).

Seuntjens, die dit seizoen 29 Eredivisie-duels en één bekerwedstrijd speelde, kwam op 20 april tegen De Graafschap (4-1-winst) voor het laatst in actie voor VVV. Hij was in Stadion De Koel verantwoordelijk voor de 1-1 en tekende zo voor zijn tweede treffer van het seizoen.

Voor VVV staat er in de laatste twee speelronden van de Eredivisie weinig meer op het spel. De Limburgers bezetten de dertiende plek en zijn al zeker van lijfsbehoud. VVV sluit de competitie af tegen PEC Zwolle (zondag 12 mei, uit) en Vitesse (woensdag 15 mei, thuis).

