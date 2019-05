Chelsea-manager Maurizio Sarri vindt het niet meer dan logisch dat hij er donderdagavond in het Europa League-duel bij Eintracht Frankfurt (1-1) voor koos om zijn belangrijkste speler Eden Hazard op de bank te laten beginnen.

De 28-jarige aanvaller is dit seizoen met negentien doelpunten de productiefste speler bij Chelsea, al wordt Hazard in de Europa League dit seizoen wel vaker gespaard door Sarri. De verwachting was dat de Belg in het eerste halvefinaleduel met Frankfurt wel aan de aftrap zou staan, maar dat bleek niet het geval.

"Eden zat op de bank omdat hij in de afgelopen periode tien wedstrijden op rij heeft gespeeld", verklaarde Sarri zijn tactische keuzes voor de wedstrijd in Frankfurt. "Volgens mij was dit al de 59e wedstrijd van het seizoen voor ons en hij heeft ook nog eens acht duels voor het nationale team gespeeld."

"Voor een speler is het onmogelijk om 70 tot 75 wedstrijden in een seizoen te spelen, dus soms heeft diegene rust nodig. Ik heb Eden niet vooraf verteld dat ik hem niet in de basis zou zetten, maar hij reageerde op kenmerkende wijze, met een grapje. Hij snapt het ook wel, want over 62 uur spelen we weer een wedstrijd."

Eden Hazard viel een kwartier na rust in tegen Frankfurt. (Foto: Pro Shots)

'Ik vind dat we een prijs verdienen'

Hazard mocht een kwartier na rust bij een stand van 1-1 overigens alsnog zijn opwachting maken in de Commerzbank-Arena. Hij slaagde er niet meer in om het verschil te maken, waardoor Chelsea volgende week in de return nog aan de bak moet om de finale te bereiken.

Hoewel Sarri in de aanloop naar het eerste halvefinaleduel benadrukte dat hij het veiligstellen van een topviernotering in Premier League belangrijker vindt dan de Europa League, lijkt hij daar nu enigszins op terug te komen. "We moeten straks in twee weken vijf duels spelen die allemaal even belangrijk zijn", benadrukte de zestigjarige Italiaan.

"We weten nog niet hoe we dat precies moeten doen, maar we willen in ieder geval de Champions League bereiken én de Europa League winnen. Drie maanden geleden stonden we er niet goed voor, nu staan we in de halve finales en de top vier van Engeland. Ik vind wel dat we een prijs verdienen."

De return tussen Frankfurt en Chelsea, dat in 2013 al eens de Europa League won, staat volgende week donderdag op het programma op Stamford Bridge. De andere halve finale gaat tussen Arsenal en Valencia (3-1 voor Arsenal in heenduel).