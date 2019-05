Arsenal heeft donderdag een grote stap naar de Europa League-finale gezet door thuis met 3-1 van Valencia te winnen. Het andere heenduel in de halve finales, Eintracht Frankfurt-Chelsea, eindigde in 1-1.

In de jacht op een goed resultaat in eigen huis kreeg Arsenal tegen Valencia al snel een knauw te verwerken, want de Spanjaarden namen in de elfde minuut de leiding. Van dichtbij scoorde Mouctar Diakhaby met het hoofd.

Arsenal speelde slordig en Valencia was dicht bij 0-2, maar toch werd het vrij snel 1-1. Pierre-Emerick Aubameyang behield het overzicht en stelde Alexandre Lacazette in staat te scoren. Nog binnen het half uur maakte de Fransman er bij de tweede Arsenal-kans met het hoofd ook 2-1 van.

Na rust waren kansen schaars in het Emirates Stadium. Arsenal was sterker, maar slaagde er lange tijd niet in een derde treffer te maken. Aan de andere kant kwam de ploeg van manager Unai Emery goed weg bij een kans voor Kevin Gameiro.

Toch viel het belangrijke derde Arsenal-doelpunt alsnog. In de extra tijd rondde Aubameyang bij de tweede paal af na een fraaie voorzet van Sead Kolasinac, waardoor een finaleplek dichtbij is.

Pierre-Emerick Aubameyang zette Arsenal vlak voor tijd op 3-1 tegen Valencia. (Foto: Pro Shots)

Jovic maakte negende Europa League-goal

Frankfurt-Chelsea, waar Jetro Willems en Jonathan de Guzman bankzitter waren bij de thuisploeg, was vanaf het begin boeiend en het waren de Duitsers die de leiding namen. Luka Jovic kopte knap raak in de verre hoek en maakte al zijn negende Europa League-treffer.

De treffer van de Frankfurt-sensatie zorgde ervoor dat Chelsea vol op jacht ging naar de gelijkmaker. 'The Blues' werden steeds gevaarlijker en op slag van rust was het Pedro die met links doel trof.

In de tweede helft liet het gemis van belangrijke aanvallers Sébastien Haller en Ante Rebic zich voelen bij Frankfurt, want Chelsea was een stuk gevaarlijker. Een aantal kansen was niet aan de ploeg van coach Maurizio Sarri besteed, waardoor Frankfurt de gelukkigste was met het gelijkspel.

De returns zijn volgende week donderdag. Zowel de wedstrijd in Estadio Mestalla (Valencia-Arsenal) als het duel op Stamford Bridge (Chelsea-Frankfurt) begint om 21.00 uur. De Europa League-finale is op woensdag 29 mei in Bakoe.

Luka Jovic opende de score bij Eintracht Frankfurt-Chelsea. (Foto: Pro Shots)

