Vitesse-aanvaller Martin Ødegaard is donderdag uitgeroepen tot beste speler van de maand april in de Eredivisie. Feyenoord-verdediger Tyrell Malacia werd gekozen als grootste talent.

Ødegaard maakte vorige maand indruk. Hij scoorde met een fraai afstandsschot in de thuiswedstrijd tegen PSV (3-3) en gaf liefst drie assists in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (4-1).

De Noor, die wordt gehuurd van Real Madrid en in de belangstelling staat van Ajax, was daarnaast de speler die de meeste kansen creëerde (achttien, gedeeld met Steven Berghuis) en de meeste dribbels voltooide (28).

Ødegaard is in het kalenderjaar 2019 al de speler met de meeste gecreëerde kansen (61) en geslaagde dribbels (58) in de Eredivisie.

"Er zijn veel goede spelers in de Eredivisie. Dat ik uitgeroepen wordt tot Speler van de Maand betekent veel voor mij. Ik ben er echt trots op", zegt hij tegenover FOX Sports.

Naast Ødegaard mochten Ajacieden Frenkie de Jong (twee keer), Dusan Tadic, Hakim Ziyech en Nicolas Tagliafico, Patrick Joosten (VVV-Venlo), Hirving Lozano (PSV), Kristoffer Peterson (Heracles Almelo) en Robin van Persie (Feyenoord) zich al eens Speler van de Maand noemen.

Tyrell Malacia kreeg zijn prijs uit handen van FOX Sports-verslaggeefster Fresia Cousiño Arias. (Foto: Eredivisie CV / FOX Sports)

Malacia opvallend effectief

Malacia was vorige maand opvallend effectief. Hij schoot slechts drie keer op doel, maar dat leverde hem twee doelpunten op: in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo (0-3) en in de thuiswedstrijd tegen AZ (2-1).

Malacia treedt in de voetsporen van Alexander Isak (Willem II), Lazaros Lamprou (Fortuna Sittard), Michel Vlap, Sam Lammers (beiden sc Heerenveen), Noussair Mazraoui (Ajax) en PSV'ers Angeliño en Steven Bergwijn als Talent van de Maand.

Feyenoord is met liefst vier spelers het best vertegenwoordigd in het Elftal van de Maand. Zowel Malacia, Sven van Beek, Jens Toornstra als Sam Larsson kreeg een uitverkiezing.

De prijs voor Speler van de Maand bestaat sinds dit seizoen en is een initiatief van de Eredivisie CV in samenwerking met FOX Sports en Opta Sports. De winnaar wordt bepaald aan de hand van tientallen statistieken.

Elftal van de Maand: Robert Zwinkels (ADO Den Haag); Denzel Dumfries (PSV), Sven van Beek (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Ajax), Tyrell Malacia (Feyenoord); Riechedly Bazoer (FC Utrecht), Jens Toornstra (Feyenoord), Luuk de Jong (PSV); Sam Larsson (Feyenoord), Lennart Thy (PEC Zwolle), Martin Ødegaard (Vitesse).