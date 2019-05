De Engelse voetbalbond FA heeft Leeds United-aanvaller Patrick Bamford donderdag alsnog twee wedstrijden geschorst voor zijn theatrale gedrag tijdens het veelbesproken duel met Aston Villa van zondag.

Bij de wedstrijd in Leeds deed Bamford alsof Villa-aanvaller Anwar El Ghazi (ex-Ajax) hem in zijn gezicht had geslagen, waarna El Ghazi van het veld werd gestuurd. Die rode kaart werd dinsdag al geseponeerd.

Het opstootje tussen Bamford en El Ghazi was onderdeel van een enorme chaos op het veld, die volgde nadat Leeds in het Championship-duel op een bizarre manier op voorsprong was gekomen.

Oud-Eredivisie-speler Mateusz Klich zorgde voor 1-0 op het moment dat veel Villa-spelers waren gestopt met voetballen wegens een blessure van ploeggenoot Jonathan Kodjia.

Op voorspraak van Leeds-manager Marcelo Bielsa liet de thuisploeg vervolgens toe dat Villa 1-1 maakte. Door het gelijkspel heeft Leeds geen kans meer op directe promotie naar de Premier League. Beide clubs strijden nog om deelname aan de play-offs.