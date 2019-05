Xavi heeft donderdag zijn afscheid als profvoetballer aangekondigd. De 39-jarige icoon van FC Barcelona, die voor het Qatarese Al Sadd uitkomt, stort zich na dit seizoen op een loopbaan als trainer.

"Dit is mijn laatste seizoen als speler, maar ik kijk ernaar uit om te zien wat mijn toekomst als coach is", schrijft Xavi, die nog minimaal drie duels speelt in Qatar, in een open brief.

"Mijn filosofie als trainer weerspiegelt de stijl die we in de loop der jaren hebben ontwikkeld met de invloed van Johan Cruijff en La Masía (de jeugdopleiding van Barcelona, red.). Ik hou van teams die het initiatief nemen, aanvallen en de bal willen hebben."

Xavi speelt sinds de zomer van 2015 voor Al Sadd. Tot die tijd kwam de middenvelder alleen uit voor Barcelona. Hij debuteerde er in 1998 onder de toenmalige trainer Louis van Gaal in het eerste elftal.

In bijna zeventien seizoenen veroverde de 133-voudig Spaans international liefst 25 prijzen met de Catalanen. Op zijn palmares prijken onder meer vier Champions Leagues en acht landstitels.

Met Spanje werd hij wereldkampioen en pakte hij ook twee keer de Europese titel. Dit seizoen hielp hij Al Sadd aan de eerste landstitel sinds 2013.