Arjen Robben hoeft er niet voor te vrezen dat hij niet meer in actie komt voor Bayern München in een officiële wedstrijd. Trainer Niko Kovac is van plan om de aanvaller speeltijd te geven in de slotfase van het seizoen.

"Hij is gezond en gemotiveerd", zei Kovac, die voor Franck Ribéry, dezelfde woorden gebruikte op zijn persconferentie voorafgaand aan de belangrijke thuiswedstrijd van zaterdag thuis tegen Hannover 96.

"Je weet wat je van hen kunt verwachten. We zullen zien wanneer en tegen wie ze ingezet gaan worden. Het belangrijkste is dat we blijven winnen."

Robben is na maandenlang blessureleed klaar voor zijn rentree. Hij behoorde vorige week in de uitwedstrijd tegen 1. FC Nürnberg weer voor het eerst tot de selectie, maar bleef toen negentig minuten op de bank zitten.

Robben kwam eind november voor het laatst in actie

Robben kwam op 27 november vorig jaar, thuis tegen Benfica in de groepsfase van de Champions League, voor het laatst in actie en maakte destijds de eerste twee doelpunten, beide op karakteristieke wijze.

Nadien had de 35-jarige routinier eerst last van een dijbeenblessure, later leek een zenuw in een heup klachten te veroorzaken, en toen hij in maart eindelijk de groepstraining hervatte, kreeg hij last van een kuit.

Robben is net als Ribéry bezig aan zijn laatste weken als speler van Bayern. Beiden vertrekken komende zomer na respectievelijk tien en twaalf jaar bij 'Der Rekordmeister' en krijgen sowieso nog een afscheidswedstrijd.

Bayern is dit seizoen nog in de race voor twee prijzen. De ploeg van Kovac gaat met nog drie speelrondes te gaan aan kop in de Bundesliga en speelt op 25 mei tegen RB Leipzig de finale van de DFB Pokal.

