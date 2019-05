Danny Makkelie is komende zomer als VAR actief op het WK voor vrouwen. De Nederlander is een van de vijftien videoscheidsrechters op het eindtoernooi in Frankrijk.

De 36-jarige Makkelie geldt als een van de meest ervaren videoarbiters. Hij was vorig jaar zomer al VAR bij vijf wedstrijden op het WK voor mannen en vervulde die functie eind 2018 ook tijdens twee duels bij het WK voor clubs.

Als scheidsrechter werd Makkelie dit seizoen meer dan ooit ingezet tijdens Europese duels. FC Porto-Liverpool was vorige maand al zijn zesde Champions League-wedstrijd van het seizoen.

Het WK voor vrouwen is van vrijdag 7 juni tot en met zondag 7 juli en ook Oranje is erbij in Frankrijk. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman speelt op 11 juni tegen Nieuw-Zeeland de eerste van drie groepswedstrijden.

Kameroen (15 juni) en Canada (20 juni) zijn in groep E de andere tegenstanders van de Europees kampioen. De nummers één en twee en de vier beste nummers drie van de zes poules bereiken de knock-outfase.