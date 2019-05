Ajax heeft in Susan Lenderink een opvolger gevonden voor financieel directeur Jeroen Slop, die na dit seizoen vertrekt. De 41-jarige bestuurder gaat een contract voor vier jaar tekenen bij de Amsterdammers.

De benoeming van Lenderink gaat in vanaf de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA), die in november op de planning staat. Op dit moment is ze nog werkzaam als chief financial officer (CFO) bij de Bijenkorf, een functie die ze sinds 2012 bekleedt. Ze begon haar loopbaan in 2000 bij Price Waterhouse Coopers.

"De raad van commissarissen en de directie hebben meerdere kandidaten gesproken en Susan maakte de beste indruk op ons", zegt algemeen directeur Edwin van der Sar. "Ik denk dat zij, los van haar achtergrond, ook vanwege haar energieke en ambitieuze instelling uitstekend past bij de functie en organisatie."

De directie van Ajax bestaat straks uit algemeen directeur Van der Sar, directeur voetbalzaken Marc Overmars, operationeel directeur Rutger Arisz, commercieel directeur Menno Geelen en financieel directeur Lenderink.

Ajax verdient miljoenen door Champions League

Ajax moest op zoek naar een nieuwe financieel directeur nadat eind december bekend werd dat Slop de club zou verlaten. Hij was liefst twintig jaar in die functie werkzaam bij Ajax, dat er op dit moment financieel uitstekend voor staat.

Door de goede prestaties van de hoofdstedelingen in de Champions League verdiende de club dit seizoen al zo'n 90 miljoen euro. Dat bedrag loopt nog verder op als Ajax erin slaagt om ten koste van Tottenham Hotspur de finale te bereiken.

De huidige koploper in de Eredivisie kan daarnaast rekenen op de nodige inkomsten uit transfers. Frenkie de Jong maakt na dit seizoen voor een bedrag van minstens 75 miljoen euro de overstap naar FC Barcelona, terwijl ook spelers als Matthijs de Ligt, Nicolás Tagliafico, David Neres en Hakim Ziyech in verband worden gebracht met een vertrek.