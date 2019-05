Trainer Adi Hütter van Eintracht Frankfurt vindt dat zijn ploeg dit seizoen veel gelijkenissen vertoont met Ajax. De coach van de Duitsers, die donderdag aan het tweeluik met Chelsea in de halve finales van de Europa League beginnen, is trots op wat zijn formatie dit seizoen in Europa laat zien.

"Niemand had gedacht dat Ajax met één been in de finale van de Champions League zou staan. Dat is een bijzondere prestatie. Ik denk dat wij ons met Ajax kunnen vergelijken", zei Hütter op zijn persconferentie voor het eerste treffen met Chelsea.

"Van de twaalf Europese duels die we dit seizoen hebben gespeeld, wonnen we er negen. We speelden er twee gelijk en verloren van Benfica (4-2, red.) met een man minder op het veld, dus wij hebben dit seizoen ook de nodige indruk gemaakt."

Frankfurt imponeerde al in de groepsfase door in een poule met Lazio, Olympique Marseille en Apollon Limassol alle wedstrijden te winnen. In de knock-outfase rekende de Bundesliga-club knap af met achtereenvolgens Shakhtar Donetsk, Internazionale en Benfica, die voor de winterstop nog in de Champions League speelden.

'We spelen tegen een Champions League-elftal'

In de halve finales wacht voor het Frankfurt van Jonathan de Guzman en Jetro Willems een krachtmeting met misschien wel de sterkste ploeg tot dusver. Trainer Hütter hoopt dat zijn ploeg weer voor een Europese stunt kan zorgen, maar beseft dat Chelsea een tegenstander van een ander kaliber is.

"We nemen het op tegen een elftal met Champions League-spelers", benadrukte hij. "Ze hebben allemaal veel ervaring, terwijl veel spelers bij ons bezig zijn aan hun eerste Europa League-seizoen. Dat is een groot verschil. Maar het zijn twee wedstrijden, en daarin kunnen we de tegenstander pijn doen."

Het eerste halvefinaleduel tussen Frankfurt en Chelsea staat donderdagavond om 21.00 uur op het programma in Duitsland. Het andere tweeluik in de halve eindstrijd gaat tussen Arsenal en Valencia.