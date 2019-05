Ada Hegerberg is donderdag zoals verwacht niet opgenomen in de selectie van Noorwegen voor het WK van komende zomer. De 23-jarige wereldvoetbalster van het jaar weigert sinds het EK van 2017 voor haar nationale ploeg uit te komen.

"Er zijn geen grote verrassingen en we kennen de speelsters goed", zei bondscoach Martin Sjögren bij een persconferentie waarop hij zijn selectie presenteerde. "We hebben sinds het EK met een vaste kern gewerkt en ik denk dat we een zeer gebalanceerde groep hebben."

Hegerberg, die eind vorig jaar als eerste vrouw ooit de Gouden Bal in ontvangst mocht nemen, speelde twee jaar geleden nog wel met Noorwegen op het EK in Nederland. De Scandinavische ploeg werd na drie nederlagen (onder meer tegen de latere kampioen Oranje) uitgeschakeld in de groepsfase.

Sindsdien wil de aanvaller van Olympique Lyon vanwege "een gebrek aan respect voor vrouwelijke spelers" in haar vaderland niet meer in actie komen voor de Noorse ploeg.

"We hebben geprobeerd om het conflict op te lossen, maar Ada heeft besloten om niet te spelen op het WK", zei Sjögren in februari tegen de BBC. "Als coach moet ik me richten op de spelers die wel deel willen uitmaken van het team."

Ada Hegerberg viert haar goal tegen Ivoorkust in de groepsfase van het WK van 2015. (Foto: ANP)

Achtste WK-deelname voor Noorwegen

LSK Kvinner uit Lillestrøm is met liefst acht speelsters hofleverancier van de Noorse WK-selectie. Andrine Hegerberg, middenvelder van Paris Saint-Germain en de zus van Ada, is niet opgeroepen.

Noorwegen is komende zomer voor de achtste keer present op het WK, dat sinds 1991 om de vier jaar gehouden wordt. De Scandinaviërs verloren de finale in 1991 en werden wereldkampioen in 1995. Vier jaar geleden strandden de Noren in de achtste finales.

De ploeg van Sjögren neemt het in de groepsfase van het komende WK op tegen gastland Frankrijk, Zuid-Korea en Nigeria.

Het WK voor vrouwen begint op 7 juni met het groepsduel tussen Frankrijk en Zuid-Korea. De finale wordt op 7 juli gehouden in Lyon. De Verenigde Staten verdedigen hun titel. Nederland treft Nieuw-Zeeland, Canada en Kameroen in de groepsfase.