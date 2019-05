Ajax hoopt zondag in de finale van de TOTO KNVB-beker tegen Willem II voor het eerst sinds 2014 weer een prijs in de wacht te slepen. In dat geval rekenen de Amsterdammers af met de langste prijzendroogte in ruim vijftig jaar.

Ajax veroverde in 2014 de vierde landstitel op rij, maar daarna stokte het succes van de hoofdstedelingen. Ajax plaatste zich tot dit seizoen nooit meer voor een bekerfinale en greep elk jaar naast het kampioenschap. In 2016/2017 werd wel de finale van de Europa League bereikt, maar daarin was Manchester United te sterk.

De laatste keer dat Ajax liefst vijf jaar zonder prijs bleef, was in de jaren zestig. De 33-voudig landskampioen veroverde in 1961 de beker, maar wist dat succes pas 1.796 dagen later een vervolg te geven door in 1966 de titel te pakken.

De langste periode tussen twee prijzen in, was aan het begin van de twintigste eeuw. Ajax veroverde in 1919 de tweede landstitel in de clubhistorie en mocht zich pas in 1931 weer kampioen van Nederland noemen. Ook halverwege die eeuw - van 1947 tot 1957 - moest Ajax langer op een prijs wachten dan nu het geval is.

Hoewel Ajax bezig is aan een historisch lange periode zonder eremetaal, kan de club dit seizoen juist veel prijzen pakken. De ploeg van trainer Erik ten Hag is dicht bij het bereiken van de Champions League-finale - de heenwedstrijd tegen Tottenham Hotspur werd dinsdag met 0-1 gewonnen - en staat met nog twee speelronden te gaan aan kop in de Eredivisie.

Ajax kan derde opeenvolgende finale verliezen

De KNVB-beker is in dat opzicht misschien niet de belangrijkste prijs, maar voor de Amsterdammers staat tegen Willem II ook de eer op het spel. Het is inmiddels al negen jaar geleden dat Ajax het bekertoernooi voor de laatste keer won, toen Feyenoord in de finale over twee duels simpel werd verslagen (zeges van 2-0 en 1-4).

Mocht Willem II zondag aan het langste eind trekken, dan is het bovendien al de derde opeenvolgende finale waarbij Ajax als verliezer uit de strijd komt. In 2011 zegevierde FC Twente met 3-2 en in 2014 bleek PEC Zwolle in De Kuip met liefst 5-1 te sterk. Het kwam nog nooit voor dat Ajax drie opeenvolgende bekerfinales verloor.

De Amsterdammers zijn de laatste jaren sowieso niet erg succesvol in finales. Van de laatste acht keer dat Ajax de eindstrijd van een toernooi (KNVB-beker, Johan Cruijff Schaal, Europa League) bereikte, trok het slechts één keer aan het langste eind. AZ werd in juli 2013 verslagen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Willem II won beker voor het laatst in 1963

Ajax mag zich, ondanks de tegenvallende prestaties in het bekertoernooi van de laatste jaren, met achttien zeges wel recordhouder noemen. Willem II kan voor de derde keer in de historie de KNVB-beker winnen, nadat de 'Tricolores' zich in 1944 en 1963 de sterkste toonden.

Sindsdien wist Willem II nog maar één keer de finale te bereiken; PSV was de Tilburgers in 2005 met 4-0 de baas. Bij een stunt tegen Ajax wordt Willem II zondag de tiende club met drie bekerzeges.

De finale van de KNVB-beker tussen Ajax en Willem II begint zondag om 18.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

De laatste keer dat Ajax de KNVB-beker won, was in 2010. (Foto: Pro Shots)