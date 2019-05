De FIFA wil praten over het invoeren van een tijdelijke wissel als een speler in het veld een hoofdblessure heeft opgelopen. Michel D'Hooghe, het hoofd van het medisch comité van de wereldvoetbalbond, vindt dat het idee in overweging moet worden genomen.

"Ik zie een tijdelijke wissel wel als een mogelijkheid als er sprake is van een eventuele hersenschudding. Het is in ieder geval een discussie waard", zegt D'Hooghe donderdag in gesprek met The Times.

De uitspraken van de 73-jarige Belg komen twee dagen na het incident rondom zijn landgenoot Jan Vertonghen tijdens het Champions League-duel tussen Tottenham Hotspur en Ajax in Londen (0-1). De verdediger liep in de eerste helft een hoofdwond op bij een botsing met ploeggenoot Toby Alderweireld en Ajax-keeper André Onana.

De hevig bloedende Vertonghen werd kort aan de zijlijn behandeld en vervolgens weer het veld in gebracht, maar het werd al snel duidelijk dat hij helemaal niet verder kon spelen. Enkele minuten later moest de aangeslagen oud-Ajacied zich laten vervangen door Moussa Sissoko en strompelde hij onder begeleiding richting de kleedkamers.

D'Hooghe ziet niks in onafhankelijke doktoren

Het idee van een tijdelijke wissel moet dat soort taferelen voorkomen. In dat geval heeft de medische staf van een club genoeg tijd om diverse tests uit te voeren om te kijken of er sprake is van een hersenschudding en wordt een speler niet op stel en sprong het veld weer in gestuurd omdat een team anders met een man minder verder moet.

D'Hooghe benadrukt overigens ook dat er nadelen aan het idee van een tijdelijke wissel kleven. "Als je een speler na tien minuten weer het veld in stuurt zonder een degelijke warming-up, kan dat weer leiden tot spierblessures", waarschuwt de bestuurder, die in ieder geval niets ziet in het idee om een hoofdblessure te laten beoordelen door onafhankelijke doktoren.

"De medische stafleden van een club kennen de spelers goed en kunnen daardoor ook beter beoordelen of ze verder kunnen spelen. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen spelers en moeten het door de FIFA en de UEFA opgestelde protocol volgen."

Volgens de eerste onderzoeken heeft de 32-jarige Vertonghen geen hersenschudding opgelopen en ook niks gebroken. Hij gaat donderdag nog wel naar een neuroloog, zoals het protocol van Tottenham bij hoofdblessures voorschrijft.

De return tussen Ajax en Tottenham in de halve finales van de Champions League wordt op woensdag 8 mei in de Johan Cruijff ArenA gespeeld.