Chelsea is niet ver meer verwijderd van het winnen van de Europa League, maar manager Maurizio Sarri hecht daar niet veel waarde aan. De Italiaan hoopt dat 'The Blues', die donderdagavond in de halve finales tegen Eintracht Frankfurt spelen, in het slot van het seizoen vooral in de competitie presteren.

Chelsea is in Engeland verwikkeld in een spannende strijd om een plek bij de eerste vier, goed voor een Champions League-ticket. De Londenaren kunnen de groepsfase van het miljoenenbal ook bereiken door de Europa League te winnen, maar Sarri ziet die route vooral als een vangnet.

"We willen volgend seizoen weer in de Champions League spelen en dat moeten we via onze eigen competitie bereiken", zei Sarri woensdagavond op zijn persconferentie voor het eerste treffen met Eintracht Frankfurt in Duitsland.

"Natuurlijk is de Europa League heel belangrijk. Ik heb altijd een goed gevoel bij dit toernooi gehad, ook in mijn periode als trainer van Napoli. Maar we moeten ons nu vooral op de Premier League richten en ervoor zorgen dat we in de top vier eindigen."

Sarri op de training van Chelsea. (Foto: Pro Shots)

Sarri maakt zich zorgen over defensieve problemen

Hoewel Chelsea donderdag als favoriet aan het tweeluik met Frankfurt begint, kampt Sarri vooral defensief met de nodige personele problemen. Antonio Rüdiger en Gary Cahill zijn geblesseerd en daardoor zijn David Luiz en Andreas Christensen de enige beschikbare centrale verdedigers.

"We hebben daar wel wat problemen", erkende Sarri. "We hebben dit seizoen al 58 wedstrijden gespeeld en tot nu toe waren we gelukkig op het gebied van blessures. In de laatste tien dagen is dat anders. Ik maak me wel een beetje zorgen ja, maar dit soort dingen kunnen gebeuren."

Chelsea is in de race om voor de derde keer in zeven jaar een Europese prijs te pakken. 'The Blues' wonnen in 2012 de Champions League en een jaar later veroverde de Engelse topclub de Europa League.

De andere halve finale in deze editie van de Europa League gaat tussen competitiegenoot Arsenal en Valencia. 'The Gunners', die net als Chelsea strijden om een topviernotering in de Premier League, beginnen met een thuiswedstrijd. De returns in de halve eindstrijd staan een week later op het programma.