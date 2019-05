Lionel Messi durft zich ondanks de 3-0-zege van FC Barcelona op Liverpool nog niet zeker te wanen van een plek in de finale van de Champions League.

De aanvaller was in Camp Nou weer eens de uitblinker. Hij nam de 2-0 voor zijn rekening, nadat Luis Suárez eerder de score had geopend. Acht minuten voor tijd schoot hij uit een vrije trap op weergaloze wijze de 3-0 binnen, wat bovendien zijn zeshonderdste doelpunt voor de club was.

"Het is zeker niet beslist", zei de aanvoerder na afloop. "We moeten nog in een historisch stadion spelen, waar clubs het altijd moeilijk hebben", zo verwees hij naar Anfield Road.

Messi erkende dat Barcelona het moeilijk had en dat de uitslag misschien wel wat geflatteerd is. "We zijn gewend om meer de bal te hebben, maar Liverpool greep ons bij de keel. Dat was ook wat de wedstrijd vroeg, dus dat hebben we geïncasseerd."

'Geprofiteerd van de ruimte'

Volgens de aanvaller is het vooral belangrijk dat 'Barça' de nul heeft gehouden. "Uiteindelijk heeft Liverpool ook niet veel grote kansen gehad. Ze waren nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar daar hebben wij juist van geprofiteerd door er zelf nog twee te maken."

De Argentijn genoot enorm van zijn tweede treffer. Messi schoot de bal van grote afstand fraai in de bovenhoek. Doelman Alisson was kansloos. "Hij ging er spectaculair in", beaamde hij. "Ik keek naar de hoek, maar had wel wat geluk met de manier waarop hij erin ging. Ik ben er heel blij mee."

Op de finale in Madrid van 1 juni wilde hij nog niet vooruitkijken. "We hebben nog drie finales te spelen", zo keek hij vooruit naar onder meer de finale van de Copa del Rey op 25 mei. "We zullen het met zijn allen moeten doen."

De return in Liverpool is op dinsdag 7 mei. Mocht Barcelona standhouden, dan speelt de ploeg tegen de winnaar van het duel tussen Ajax en Tottenham Hotspur. Die ploegen treffen elkaar op 8 mei. Ajax verdedigt voor eigen publiek een 1-0-voorsprong.