FC Barcelona heeft woensdag een flinke stap in de richting van de finale van de Champions League gezet. De Catalanen waren thuis tegen Liverpool zeker niet de betere ploeg, maar sloegen aan de hand van Lionel Messi drie keer toe: 3-0.

Liverpool had het beste van het spel, maar het was Barcelona dat de doelpunten maakte. Luis Suárez opende na 25 minuten op knappe wijze de score, waarna Lionel Messi de voorsprong een kwartier voor tijd verdubbelde.

Het hoogtepunt van de avond was de 3-0 van Messi, die de bal acht minuten voor tijd uit een vrije trap fraai in de bovenhoek krulde. Het was bovendien zijn zeshonderdste doelpunt voor de club.

Bij Liverpool stonden de Nederlandse internationals Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis. Wijnaldum speelde bij afwezigheid van de niet geheel fitte Roberto Firmino als een soort valse spits.

Het duel stond onder leiding van Björn Kuipers, die zijn handen vol had aan het vele theater van met name Spaanse zijde. Hij besloot het duel met vier gele kaarten.

Barcelona opent score tegen verhouding in

Liverpool was niet bepaald onder de indruk van de ambiance in Camp Nou. De formatie van Jürgen Klopp had aanvankelijk zelfs het beste van het spel. Dat leidde niet direct tot groot gevaar, omdat 'The Reds' de bal net niet lekker voor het doel kregen.

Na een kwartier kwam Barcelona er voor het eerst goed uit. Ivan Rakitic dook na een scherpe counter op aan de linkerkant, maar de Kroaat slaagde er net niet in om Messi te bereiken. Philippe Coutinho probeerde het daarna met twee pogingen van afstand, maar doelman Alisson kwam niet in de problemen.

Vlak nadat Liverpool Naby Keïta zag uitvallen met een liesblessure, kwam Barcelona ineens op voorsprong. Jordi Alba vond met een fraaie steekpass Suárez, die Van Dijk verraste met een goede loopactie. De Uruguayaan gleed de bal in één beweging over Alisson heen: 1-0.

Liverpool bleek niet uit het veld geslagen en had via Sadio Mané na 35 minuten zelfs op gelijke hoogte kunnen komen. De Senegalees dook na een pass van Jordan Henderson, de vervanger van Keïta, op voor doelman Marc-André ter Stegen, maar kreeg zijn voet niet lekker tegen de bal.

Milner stuit tot twee keer toe op Ter Stegen

Vlak na rust waren de gasten wederom dicht bij de gelijkmaker. Wijnaldum tikte de bal voor de voeten van James Milner, die Ter Stegen met een schot tot een moeizame redding dwong. Enkele minuten later was de Duitser alert op een poging van Mohamed Salah.

Milner had na krap een uur spelen wederom de gelijkmaker op zijn schoen. De middenvelder kon vrij uithalen na een slim overstapje van Wijnaldum, maar schoot recht op Ter Stegen af.

Het was echter Barcelona dat een kwartier voor tijd op 2-0 kwam. Suárez vond na een combinatie door het midden nog de lat, maar Messi was in de rebound wel trefzeker. De bal viel zo voor de voeten van de Argentijn, die misschien wel het makkelijkste doelpunt ooit uit zijn loopbaan maakte.

Klopp bracht met Firmino nog wel een verse kracht voor Wijnaldum, maar het was Barcelona dat de tweestrijd zo goed als besliste. Messi schoot op fabelachtige wijze een vrije trap binnen. Salah leek er nog 3-1 van te maken, maar de Egyptenaar raakte van dichtbij de paal.

De return op Anfield Road is op dinsdag 7 mei. Een dag later staat de wedstrijd tussen Ajax en Tottenham Hotspur op het programma. De winnaars van beide duels treffen elkaar op zaterdag 1 juni in Madrid.