Bolton Wanderers komt zondag gewoon in actie in het Engelse Championship. De noodlijdende club heeft de English Football League (EFL) daar woensdag van op de hoogte gesteld.

De competitiewedstrijd van afgelopen weekend tegen Brentford werd nog uitgesteld omdat de spelers met een staking dreigden. Zij hebben sinds maart geen salaris meer overgemaakt gekregen.

De EFL, de organisatie achter de profcompetities onder de Premier League, meldde daarop dat de twee resterende duels wel gewoon afgewerkt moeten worden.

Het duel met Nottingham Forest van zondag wordt daarom gewoon gespeeld. Voor het afgelaste duel met Brentford wordt donderdag een datum geprikt, waardoor alle clubs het seizoen volledig af kunnen maken.

Bolton verkeert al langere tijd in financiële problemen en is ook al maanden in onzekerheid over een mogelijke overname. In februari leek er een akkoord te liggen met een consortium onder leiding van zakenman Parminder Basran, maar die onderhandelingen liepen op het laatste moment stuk.

De club speelt volgend seizoen hoe dan ook in League One. Bolton staat voorlaatste in het Championship en kan degradatie niet meer ontlopen.