Arjan Swinkels, Lucas Bijker en Michael Verrips hebben dinsdag met KV Mechelen verrassend de Belgische beker gewonnen. De tweededivisionist won in de finale van de strijd om de Croky Cup in Brussel met 2-1 van KAA Gent.

Mechelen kwam nog wel op een 1-0-achterstand door een doelpunt van Jean-Luc Dompe (32e minuut), maar trok daarna alsnog aan het langste eind dankzij treffers van Nikola Storm (38e minuut) en German Mera (62e minuut).

Verdedigers Swinkels (oud-speler van Willem II en Roda JC) en Bijker (SC Cambuur en sc Heerenveen) en doelman Verrips (FC Twente, Sparta Rotterdam en MVV Maastricht) stonden allen in de basis.

Mechelen veroverde voor de tweede keer in de clubgeschiedenis de nationale beker. 'Malinwa' slaagde daar eerder in 1987 in (1-0 tegen Royal Football Club de Liège).

Gent greep naast de vierde eindzege in de beker. 'De Buffalo's' waren wel de beste in 1964 (4-2 na verlenging tegen KFC Diest), 1984 (2-0 tegen Standard Luik) en 2010 (3-0 tegen Cercle Brugge).

Mechelen zet unieke prestatie neer

Mechelen is na RRC Tournai in 1956 (2-1 tegen Verviétois) pas de tweede club die de beker wint terwijl ze niet op het hoogste niveau actief is.

Mogelijk is Mechelen dat volgend seizoen wel. De rood-gele formatie werd dit seizoen kampioen in de Eerste klasse B, maar is in afwachting van de uitkomst van een onderzoek naar matchfixing.

Mechelen plaatst zich door het winnen van de beker in elk geval voor de groepsfase van de Europa League. De club kwam in 1993 voor het laatst uit in Europa en won in 1988 ten koste van Ajax de Europa Cup II.

Opvallend is dat Mechelen in aanloop naar de finale tegen Gent anderhalve maand niet in actie kwam. De ploeg van trainer Wouter Vrancken verzekerde zich half maart al van het kampioenschap.