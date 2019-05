Doelman Iker Casillas van FC Porto is woensdag getroffen door een hartaanval. De toestand van de Spanjaard is niet zorgwekkend, meldt zijn club.

De 37-jarige keeper werd na het incident op de training naar een ziekenhuis vervoerd. Zijn Portugese werkgever meldt dat het goed met hem gaat en dat zijn toestand stabiel is.

Casillas is direct geopereerd, maar is inmiddels alweer bij kennis. Hij verkeert niet in levensgevaar. Zijn seizoen zit er door de ingreep hoe dan ook op.

Bij de ingreep is een stent geplaatst, een buisje waardoor de bloedvaten in het hart open worden gehouden. De kans op vernieuwde verstopping wordt daarmee flink verminderd.

Casillas verlengde eerder dit seizoen zijn contract nog bij FC Porto. (Foto: Pro Shots)

Doelman verlengde onlangs contract nog

Casillas staat sinds de zomer van 2015 onder contract bij de Portugese topclub. Daarvoor speelde hij bij Real Madrid, waarmee hij onder meer drie keer de Champions League won en vijf keer de landstitel pakte.

De Spanjaard verlengde in maart nog zijn contract bij de Portugese landskampioen, waardoor hij komend seizoen voor zijn 21e seizoen als profvoetballer gaat. Met Porto bereikte hij dit seizoen de kwartfinales van de Champions League, waarin Liverpool te sterk was.

Hij stond in zijn loopbaan liefst 167 keer onder de lat bij Spanje, dat met Casillas als doelman ten koste van Oranje wereldkampioen werd in 2010. In 2008 en 2012 pakte hij met Spanje de Europese titel.

Veel oud-ploeggenoten en collega's van de recordinternational van Spanje spraken na het incident hun steun uit voor Casillas. Onder anderen Sergio Ramos, Rafael Nadal en Alejandro Valverde melden op Twitter te hopen dat de doelman snel herstelt.