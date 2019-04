Anwar El Ghazi wordt niet geschorst voor zijn rode kaart in de tumultueuze wedstrijd van Aston Villa zondag op bezoek bij Leeds United (1-1) in het Championship. De Engelse voetbalbond FA heeft de kaart dinsdag geseponeerd.

El Ghazi werd een kwartier voor tijd uit het veld gestuurd, omdat hij in de ogen van scheidsrechter Stuart Attwell tegenstander Patrick Bamford in het gezicht sloeg, maar uit de beelden bleek daar niets van waar te zijn.

De FA trok daarom twee dagen later de kaart in, waardoor El Ghazi aankomende zondag gewoon mee mag doen in de afsluitende competitiewedstrijd in eigen huis tegen het al gepromoveerde Norwich City.

Bamford moet wel vrezen voor een schorsing. De aanvaller, die na zijn actie forse kritiek kreeg te verduren, wordt beschuldigd van simulatie, iets waar in Engeland doorgaans twee wedstrijden uitsluiting voor staat.

Voor de gebruikers van de app: klik op de tweet om al het tumult te zien.

Leeds geeft gelijkmaker cadeau

El Ghazi en Bamford waren verwikkeld in een opstootje, vlak nadat Leeds op een bizarre manier op voorsprong was gekomen. Mateusz Klich scoorde, terwijl veel spelers van Villa waren gestopt met voetballen door een blessure bij Jonathan Kodjia.

Leeds besloot het sportief op te lossen door Villa de gelijkmaker cadeau te geven. Leeds-trainer Marcelo Bielsa zat achter deze beslissing. Alleen verdediger Pontus Jansson deed nog een poging om het tegendoelpunt te voorkomen.

Door het gelijke spel heeft Leeds geen kans meer om direct te promoveren naar de Premier League. Sheffield United profiteerde van het puntenverlies en dwong door een zege op Ipswich Town directe promotie af.

Leeds en ook Villa zijn wel al zeker van een plek in de top zes in het Championship en gaan nu in de play-offs proberen een plek in de Premier League van volgend seizoen te veroveren.