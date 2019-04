Paris Saint-Germain-trainer Thomas Tuchel heeft geen goed woord over voor het gedrag van Neymar na de verloren bekerfinale van zaterdag. De Braziliaanse sterspeler kreeg het aan de stok met een fan en haalde uit naar de man.

Neymar liep, nadat PSG na strafschoppen verloren had van Stade Rennais, met zijn ploeggenoten de tribune op om een medaille op te halen. Op weg naar boven kreeg hij woorden met de toeschouwer.

"Je kunt niet op de vuist gaan met een toeschouwer. Dat kun je gewoon niet maken", zei Tuchel op zijn persconferentie in aanloop naar het competitieduel met Montpellier van woensdag.

"Het is niet makkelijk om na een nederlaag de tribune op te moeten lopen, maar dat geldt voor iedereen en dat moeten we accepteren. Als we verliezen, moeten we in ieder geval respect tonen."

De 27-jarige Neymar stond dit seizoen lang aan de kant met een blessure en maakte onlangs zijn rentree. Tegen Stade Rennais kwam PSG mede door een doelpunt van de Braziliaan met 2-0 voor, maar de ploeg van Tuchel verloor dus alsnog.

Mogelijk nieuwe schorsing Neymar

Het gedrag van Neymar leidt mogelijk tot een nieuwe schorsing voor de Braziliaan, die al niet van onbesproken gedrag is. Hij werd vrijdag door de UEFA nog voor drie duels geschorst voor het beledigen van een scheidsrechter.

De aanvaller had op sociale media stevige teksten geuit over de arbitrage na de uitschakeling van zijn ploeg tegen Manchester United in de achtste finales van de Champions League. Door zijn schorsing mist hij de eerste drie Champions League-westrijden van volgend seizoen.

PSG, dat al zeker is van de Franse landstitel, speelt dit seizoen nog vijf wedstrijden. Na het uitduel met Montpellier volgen ontmoetingen met OGC Nice (thuis), Angers (uit), Dijon (thuis) en Stade de Reims (uit).

