FC Groningen-trainer Danny Buijs wil na de nederlaag bij PEC Zwolle (3-2) even niet aan de play-offs om Europees voetbal denken. De coach zag zijn ploeg ondermaats spelen in het restant van het vorige week gestaakte duel.

De gasten begonnen nog met een 1-2-voorsprong aan de wedstrijd, die vorige week met nog 34 minuten te spelen werd stilgelegd vanwege onweer. PEC draaide die achterstand dankzij treffers van Bram van Polen en Lennart Thy om in een zege.

"We zouden vanaf het begin druk zetten, maar we liepen alleen maar achteruit", zei de balende Buijs bij FOX Sports. "Als je zo speelt, roep je een nederlaag over jezelf af."

De coach begreep niet waarom het niet wilde. "Ik kan niet bij die jongens in het hoofd kijken. We leken met twee gedachten in de groep te spelen. De gelijkmaker van PEC was ook lachwekkend. Dat mag met onze luchtmacht niet gebeuren. Daarmee gaven we Zwolle energie."

FC Groningen-doelman Sergio Padt werd in 34 minuten twee keer gepasseerd. (Foto: Pro Shots)

'Mij niet gelukt de spelers scherp te krijgen'

Door de nederlaag verliest FC Groningen de aansluiting met de zevende plaats, die recht geeft op deelname aan de play-offs om Europees voetbal. Groningen kan nog wel achtste worden, maar alleen als Ajax ten koste van Willem II de TOTO KNVB-beker wint, is die eindklassering goed voor een plek in de play-offs.

"Als je het zo laat afweten, mag je daar niet eens over praten", vond Buijs. "We hebben vandaag een enorme kans laten liggen om onszelf een goede uitgangspositie daarvoor te verschaffen."

Buijs wil niet alleen zijn spelers de schuld geven. "Ik ben ook boos op mezelf. Het is mij blijkbaar niet gelukt om die gasten scherp te krijgen. We hoefden niet eens 90 minuten te spelen, maar slechts 35. Dit zit me dwars."

FC Groningen speelt dit seizoen nog thuis tegen Fortuna Sittard, waarna de noorderlingen de competitie afsluiten met een uitduel met FC Emmen.

