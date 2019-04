Donny van de Beek vindt niet dat Ajax met Tottenham Hotspur een op papier makkelijkere opgave wacht dan in de vorige rondes tegen Real Madrid en Juventus. De middenvelder zegt dat de Amsterdamse ploeg een van de beste wedstrijden van het seizoen moet spelen om in Londen een stap richting de Champions League-finale te zetten.

"We moeten top zijn om hier te winnen", aldus Van de Beek maandag op de vooruitblikkende persconferentie in het Tottenham Hotspur Stadium. "Het niveau van de uitwedstrijden tegen Real en Juventus moeten we weer aantikken. Tottenham heeft een fantastisch team."

In de confrontaties met Real en Juventus begon Ajax als underdog. Volgens Tottenham-trainer Mauricio Pochettino, die dinsdag onder anderen Harry Kane, Son Heung-min en mogelijk ook Jan Vertonghen en Moussa Sissoko mist, is dat nu anders. De Argentijn noemt Ajax de favoriet.

"Maar het maakt mij niet uit wie als favoriet wordt bestempeld", vertelde Van de Beek. "We moeten het morgen op het veld laten zien en daar heb ik heel veel zin."

'Het begint al te kriebelen'

Voor de 22-jarige Van de Beek wordt het tweeluik met Tottenham het voorlopige hoogtepunt van zijn carrière, al hoopt hij dat uiteraard snel te overtreffen met een finale. "Ik besef heel goed dat een halve finale Champions League niet voor veel spelers is weggelegd en probeer daar echt van te gaan genieten. Zenuwen voel ik nog niet, maar het is wel mooi om hier te mogen spelen."

Ajax trainde maandagavond al in het nieuwe onderkomen van de nummer drie van de Premier League, dat begin deze maand geopend werd en een capaciteit heeft van 62.000 toeschouwers.

"Toen ik binnenkwam in dit stadion begon het al te kriebelen. Het veld ligt er prachtig bij, maar we mogen ons morgen niet te veel laten leiden door de ambiance. We moeten er het maximale uithalen en dan hopelijk volgende week een finaleplaats veiligstellen."

Tottenham tegen Ajax begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz. De return in de Johan Cruijff ArenA is woensdag 8 mei en ook bij dat duel is de aftrap om 21.00 uur.