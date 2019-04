FC Twente heeft maandagavond voor het eerst sinds 12 april een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. De Tukkers, die al een week zeker zijn van de titel, waren op sportpark De Toekomst met 2-5 te sterk voor Jong Ajax.

Jelle van der Heyden bezorgde Twente een droomstart in het inhaalduel - de wedstrijd werd op vrijdag 19 april afgelast uit angst voor wanordelijkheden - door na drie minuten te scoren. Danilo maakte tien minuten later al gelijk. De aanvaller verzilverde een strafschop na hands van Rafael Ramos.

Tom Boere bracht Twente in de 27e minuut met een schitterend schot in de verre hoek weer op voorsprong, waarna Jong Ajax zich vlak voor rust via Lassina Traoré voor de tweede keer in de wedstrijd terugvocht van een achterstand.

In de tweede helft maakte Twente het verschil. Boere schoot na 62 minuten op aangeven van Hamdaoui - die in de wedstrijd vier assists leverde - de 2-3 binnen en Haris Vuckic gooide het duel acht minuten daarna op slot na een halfslachtige redding van Dominik Kotarski. Ulrich Bapoh maakte er in de laatste minuut ook nog 2-5 van.

Twente herstelde zich zo van twee teleurstellende resultaten op rij. De club uit Enschede stelde op maandag 22 april de titel in de Eerste Divisie veilig, al won het die dag zelf niet van Jong AZ (0-0). Afgelopen vrijdag volgde voor de kersverse kampioen een pijnlijke 4-0-nederlaag bij NEC.

Jong Ajax, dat eerder dit seizoen in Enschede nog uitgerekend met 2-5 won van Twente, bleef al voor de derde wedstrijd op rij zonder zege. De ploeg van trainer Michael Reiziger staat op de elfde plek met 53 punten.

Tom Boere was met twee treffers belangrijk voor FC Twente. (Foto: Pro Shots)

