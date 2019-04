Marten de Roon heeft maandagavond met een treffer bijgedragen aan de overwinning van Atalanta Bergamo in de Serie A. De subtopper, die volop in de race is voor een Champions League-ticket, won mede dankzij een benutte penalty van de middenvelder met 2-0 van laagvlieger Udinese.

De 28-jarige De Roon mocht acht minuten voor tijd aanleggen vanaf 11 meter na een overtreding op Andrea Masiello in het strafschopgebied. De tienvoudig international en basisspeler bij Oranje schoot feilloos raak in de linkerhoek en tekende zo voor zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen.

Drie minuten later viel ook de beslissing in Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Duvan Zapata legde de bal terug op Mario Pasalic en die schoot vanaf de rand van het strafschopgebied raak. In de slotfase had Zapata er ook nog 3-0 van moeten maken, maar hij stuitte tot twee keer toe op doelman Juan Musso.

De Roon stond net als verdediger Hans Hateboer de hele wedstrijd in het veld bij Atalanta. Datzelfde gold voor Marvin Zeegelaar bij Udinese. Bram Nuytinck mocht in de 71e minuut nog invallen bij de bezoekers.

Atalanta deed door de zwaarbevochten overwinning goede zaken in de strijd om een Champions League-ticket. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini staat op de vierde plek met een punt voorsprong op nummer vijf AS Roma. De beste vier ploegen in Italië plaatsen zich voor het miljoenenbal.

