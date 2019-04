PEC Zwolle heeft het thuisduel in de Eredivisie met FC Groningen maandag alsnog gewonnen. De wedstrijd werd vorige week gestaakt bij een 1-2-achterstand, maar de ploeg van trainer Jaap Stam wist die achterstand in het restant om te draaien: 3-2.

Het duel werd vorige week woensdag in de tweede helft vanwege onweer gestaakt. Kaj Sierhuis en Paul Gladon hadden toen voor Groningen gescoord, terwijl Lennart Thy tussendoor wat terugdeed voor PEC.

In de resterende 34 minuten was het vooral PEC Zwolle dat aandrong. Een kwartier voor tijd maakte Bram van Polen gelijk, waarna Thy in de 81e minuut het winnende doelpunt maakte.

Door de nederlaag verliest Groningen zicht op de zevende plaats, die na dit seizoen recht geeft op een plek in de play-offs om Europees voetbal. De achterstand op Vitesse is vijf punten met nog twee duels te gaan. PEC is twaalfde.

De wedstrijd werd vorige week vanwege onweer gestaakt. (Foto: Pro Shots)

PEC slaat in zeven minuten twee keer toe

Doordat er nog maar 34 minuten te spelen waren, werd het duel vanaf het eerste moment in een hoog tempo gespeeld, wat echter niet direct tot grote kansen leidde.

De eerste echte goede mogelijkheid zat er wel meteen in. Van Polen dook bij een vrije trap van Gustavo Hamer op bij de eerste paal en verlengde de bal met de punt van zijn voet, waardoor Groningen-doelman Sergio Padt kansloos was.

Zeven minuten later zat ook de 3-2 erin. Vito van Crooij brak aan de rechterkant door en legde de bal terug voor Thy, die via de binnenkant van de paal raak schoot.

Groningen drong daarna meer aan, maar PEC wist de voorsprong in de resterende minuten met enige moeite te verdedigen. In de slotseconde schoot Mimoun Mahi maar nipt naast.

