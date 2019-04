Erik ten Hag hoopt dat Ajax dinsdag in het eerste halvefinaleduel met Tottenham Hotspur beter met de kansen omgaat dan eerder in de knock-outfase tegen Real Madrid en Juventus. De coach vreest dat het bereiken van de Champions League-finale anders een lastig verhaal wordt voor de Amsterdammers.

"In Europese wedstrijden creëer je niet heel veel kansen, dus we moeten ontzettend scherp in de afronding zijn. Wat dat betreft moet het wel echt beter bij ons", zei Ten Hag maandagavond in Londen op zijn persconferentie.

"Het ontbrak ons aan effectiviteit in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid (1-2 verlies, red.). En het uitduel met Juventus wonnen we weliswaar met 1-2, maar de score had veel hoger uit kunnen vallen. We moeten meer rendement uit onze kansen halen."

Ajax zorgde eerder in de knock-outfase voor verrassingen door Real Madrid en Juventus overtuigend uit te schakelen, waardoor Tottenham-manager Mauricio Pochettino de Amsterdammers bestempelt als favoriet voor de het tweeluik in de halve finales. Ten Hag voelde geen behoefte om daar op in te gaan.

"Daar ga mijn energie niet aan verspillen. Waarom zou ik? Er zal een bepaalde bedoeling achter die uitspraak liggen, maar wij doen het op onze manier. We hebben respect voor de tegenstander en ik bereid mijn team op dezelfde wijze voor als altijd."

'Belangrijk dat we een doelpunt maken'

Voor Ajax wordt het de eerste keer in dit seizoen dat de club een tweeluik in de knock-outfase mag beginnen met een uitwedstrijd. De Eredivisie-koploper weet daardoor welke uitslag er in de return voor eigen publiek gehaald moet worden, al weet Ten Hag niet of dat een groot voordeel is.

"Europees is het in ieder geval belangrijk dat we een goal maken in uitwedstrijd", benadrukte de coach. "In de voorronde tegen Standard Luik begonnen we ook met een uitwedstrijd en toen toen scoorden we twee keer, dus dat kunnen we meenemen voor dit duel."

"We moeten ons eigen spel spelen en zelfbewust optreden, iets wat we tot nu toe elke wedstrijd goed hebben gedaan. We weten wat we kunnen verwachten en daar moeten we op inspelen."

De heenwedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Ajax begint dinsdagavond om 21.00 uur in het gloednieuwe Tottenham Hotspur Stadium en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz. De return is acht dagen later in de Johan Cruijff ArenA.