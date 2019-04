Ajax-coach Erik ten Hag kan dinsdag in de eerste wedstrijd in de halve finales van de Champions League tegen Tottenham Hotspur een beroep doen op Noussair Mazraoui.

De verdediger viel twee weken geleden in de return van de kwartfinales van het miljoenenbal tegen Juventus uit met een enkelblessure. Ajax boekte in Turijn een 1-2-zege, waardoor de ploeg zich voor de halve eindstrijd plaatste.

Ten Hag liet maandag op de persconferentie nog niet weten of hij de Marokkaanse international weer opstelt in het Tottenham Hotspur Stadium.

"Hij heeft twee keer volledig getraind en doet zo ook weer mee", zei de coach vlak voor de training in het nieuwe stadion van de 'Spurs'. "Het ziet er goed uit."

Bij afwezigheid van Mazraoui speelde Joël Veltman de afgelopen wedstrijd rechtsback. Dat deed de Oranje-international, zelf net terug na lang blessureleed, meer dan verdienstelijk.

'We zijn fit en gretig'

Volgens Ten Hag is zijn selectie blessurevrij. "We zijn nog steeds fit en gretig. We spelen nog vijf finales en dan is het een prettige wetenschap om te weten dat we een fitte groep hebben."

De coach refereert daarmee aan de resterende twee wedstrijden in de competitie, de finale van de TOTO KNVB-beker en dus de twee wedstrijden in de Champions League tegen de 'Spurs'.

Bij Tottenham Hotspur ontbreekt onder anderen topscorer Harry Kane. Ten Hag wilde niet kwijt of hij dat een voordeel vindt. "De waarheid ligt morgen op het veld. Als we ons eigen spel spelen, maken we kans."

Het duel tussen Tottenham Hotspur en Ajax begint dinsdag om 21.00 uur. De arbiter is de Spanjaard Antonio Mateu Lahoz.