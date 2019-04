Willem II neemt Vangelis Pavlidis definitief over van Tweede Bundesliga-club VfL Bochum. De Tilburgers lichten de optie tot koop in het contract van de gehuurde vleugelspeler en binden hem tot medio 2022.

De twintigjarige Pavlidis speelt sinds januari op huurbasis voor Willem II. De Griek kwam sindsdien tot veertien officiële duels - twaalf competitiewedstrijden en twee bekerduels - waarin hij vier keer scoorde en vijf assists gaf.

"Vangelis heeft in zijn eerste maanden een goede indruk achtergelaten", zegt technisch directeur Joris Mathijsen. "Hij heeft in korte tijd laten zien zijn draai gevonden te hebben. Vangelis wil zich hier graag blijven ontwikkelen en we zijn blij een talent als hij voor langere tijd aan ons te kunnen binden."

Pavlidis begon in 2015 in de jeugdopleiding van Bochum en aan het einde van het seizoen 2015/2016 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht, al brak hij nooit echt door in Duitsland. De aanvaller werd al eens verhuurd aan het tweede elftal van Borussia Dortmund en nu maakt hij dus de overstap naar Willem II.

Vangelis Pavlidis scoorde vier keer in veertien officiële duels. (Foto: Pro Shots)

'Voel me vanaf dag één welkom'

Pavlidis is blij met zijn permanente transfer naar Tilburg. "Door deze staf en spelersgroep voel ik me al vanaf dag één erg welkom en op mijn gemak", zegt hij. "Ik hoop dat we in de komende wedstrijden onze doelen voor dit seizoen gaan halen en we uiteindelijk Europees voetbal bereiken."

Willem II is bezig aan een sterk seizoen. De ploeg van trainer Adrie Koster is nog in de race voor een plek in de play-offs voor Europees voetbal en op zondag 5 mei wacht voor de 'Tricolores' een krachtmeting met Ajax in de finale van de TOTO KNVB-beker.

In de Eredivisie wacht Willem II nog wedstrijden tegen FC Emmen (thuis) en ADO Den Haag (uit). De Brabanders staan achtste met 44 punten, drie minder dan nummer zeven Vitesse. De nummers vier tot en met zeven pakken een ticket voor de play-offs.

