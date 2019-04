Zlatan Ibrahimovic heeft het verbruid bij verdediger Nedum Onuoha van Real Salt Lake. De Zweedse spits van LA Galaxy provoceerde hem zondagavond lokale tijd tijdens een wedstrijd in de MLS en wilde daar na afloop zijn excuses voor aanbieden, maar Onuoha stond daar niet voor open.

De 37-jarige Ibrahimovic pakte in de zestigste minuut een gele kaart door Onuoha opzichtig onderuit te trekken. Hij zou daarna ook vileine opmerkingen hebben gemaakt aan het adres van de verdediger - met wie hij ook de nodige fysieke duels uitvocht - en vierde zijn winnende doelpunt in de 78e minuut (de 2-1) door op provocerende wijze in de buurt van Onuoha te juichen.

Na de wedstrijd liep Ibrahimovic naar de kleedkamer van Real Salt Lake om zich te verontschuldigen voor zijn gedrag, maar tot een verzoening kwam het niet. Onuoha begrijpt niets van het gedrag van de oud-Ajacied en weigerde hem dan ook de hand te schudden.

"Na een uur spelen zei Ibrahimovic alleen maar dat hij me pijn wilde doen", aldus Onuoha. "Dit is de man die zichzelf het gezicht van deze competitie noemt, maar dit is dus de manier waarop hij in het veld staat. Dat doe je niet. Ik weiger zijn excuses ook te accepteren, want dit is onacceptabel."

'Als ik boos word, voel ik me goed'

Ibrahimovic wilde na afloop niet ingaan op wat er precies in het veld is gebeurd, maar voelde zich in gesprek met de aanwezige media niet geroepen om zijn excuses aan te bieden. "Ik hou er juist van als ik duels uit kan vechten, want dat betekent dat ik me springlevend voel. Als ik boos word, voel ik me goed."

Door het winnende doelpunt van Ibrahimovic - zijn achtste treffer van het seizoen - boekte LA Galaxy de zevende overwinning in negen wedstrijden. De formatie uit Los Angeles staat nu tweede in de Western Conference met 22 punten, één minder dan koploper Los Angeles FC.

Ibrahimovic en LA Galaxy vervolgen de competitie op zaterdag 4 mei met een uitwedstrijd tegen New York Red Bulls.