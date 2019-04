De Spaanse voetbalbond RFEF heeft maandag ingestemd met de plannen om het format van de strijd om de nationale supercup te wijzigen. Vanaf volgend seizoen strijden vier team in januari om de prijs.

De bekerwinnaar neemt het in de ene halve finale op tegen de nummer twee van La Liga, terwijl de kampioen in de andere halve eindstrijd de verliezend bekerfinalist treft. In de finale ligt vervolgens 2 miljoen euro aan prijzengeld klaar voor de winnaar van de supercup.

Traditioneel gaat de strijd om de supercup tussen de kampioen en de bekerwinnaar. In augustus won FC Barcelona de 35e editie van de Supercopa de España door met 1-2 te winnen van Sevilla.

Die wedstrijd vond plaats in het Stade Ibn Batouta in het Marokkaanse Tanger. Het was de eerste keer dat de strijd om de supercup beslecht werd buiten Spanje. In de jaren ervoor speelden beide ploegen altijd een thuis- en een uitwedstrijd.

Volgens Spaanse media is de RFEF in verregaande onderhandelingen om de strijd om de supercup volgend seizoen in Saoedi-Arabië af te werken. Met die overeenkomst zou 30 miljoen euro zijn gemoeid.

Barcelona is recordhouder met dertien Spaanse supercups. Real Madrid staat tweede op de eeuwige ranglijst met tien zeges.