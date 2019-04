Bondscoaches Ronald Koeman en Sarina Wiegman zijn er trots op dat met Virgil van Dijk en Vivianne Miedema twee Nederlanders de belangrijkste prijzen kregen bij het gala van de Engelse spelersvakbond PFA.

Liverpool-verdediger Van Dijk (27) werd zondag door zijn collega's uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Premier League. Arsenal-spits Miedema kreeg de prijs voor Voetbalster van het Jaar.

"Het is een geweldige eer als je deze prijs krijgt", zegt Koeman op de site van OnsOranje. "Juist omdat je wordt gekozen door je collega's is het extra bijzonder."

"Virgil is een hele goede en professionele jongen, die zich fantastisch ontwikkeld heeft het afgelopen jaar. Sterk, rustig, betrouwbaar. Hij is altijd bezig met het team, manifesteert zich binnen en buiten het veld als een leider. Dat vind ik mooi om te zien. Een terechte winnaar van deze prijs, wat mij betreft."

Oranje-aanvoerder Van Dijk kreeg de voorkeur boven zijn teamgenoot Sadio Mané, het Manchester City-trio Raheem Sterling, Sergio Agüero en Bernardo Silva en Eden Hazard van Chelsea. De oud-speler van FC Groningen, Celtic en Southampton is pas de vierde verdediger die de prijs krijgt. De verkiezing bestaat sinds 1974.

Liverpool-manager Jürgen Klopp zei in een videoboodschap dat hij trots was op Van Dijk. "Wie had dit gedacht toen hij begon in Nederland? Ik denk dat niet iedereen direct zag wat voor speler zich verschool in dat grote lichaam. Nu ziet de hele wereld het. Hij is de man, in ieder geval dit seizoen."

'Miedema kan terugkijken op geweldig seizoen'

Miedema kende een geweldige zondag, want ze werd eerder op de dag ook nog landskampioen met Arsenal. De spits maakte dit seizoen maar liefst 22 goals in 19 competitiewedstrijden voor de Londense club. Bovendien leverde ze elf assists.

"Deze prijs is echt een erkenning voor Vivianne", zegt Wiegman. "Ze is pas 22, dat vergeten mensen nog weleens. Ze kan terugkijken op een geweldig seizoen met talrijke doelpunten. Maar ze laat tegelijkertijd zien dat ze veel meer kan dan scoren. Kijk maar naar haar slimme steekpassjes."

"Ze is momenteel fit en energiek en dat zie je terug in alle facetten van haar spel. Ik ben trots en blij tegelijk en ik hoop - en met mij denk ik velen - dat ze haar niveau en strijdlust ook deze zomer bij het WK kan voortzetten."

Miedema liet in de eindverkiezing Keira Walsh, Steph Houghton, Nikita Parris (allen Manchester City), Erin Cuthbert en Ji So-yun (beiden Chelsea) achter zich.