Willem van Hanegem wordt niet de nieuwe trainer van FC Den Bosch. De 75-jarige oud-international heeft maandag in zijn column voor het AD ontkend dat hij serieus in beeld is geweest bij de Keuken Kampioen Divisie-club.

Van Hanegem zat vrijdagavond op de tribune bij het uitduel van Den Bosch met Roda JC. Hij was daar in het bijzijn van manager voetbalzaken Bert Ruijsch en clubicoon Wim van der Horst. Na de wedstrijd zei een woordvoerder van de club dat Van Hanegem was benaderd.

"Om een lang verhaal kort te maken: bij AZ'67 speelde ik ooit met Wim van der Horst, die de meeste mensen vooral zullen kennen omdat hij in 1983 met de cornervlag stond te zwaaien, nadat hij driemaal scoorde tegen Ajax", schrijft Van Hanegem in zijn AD-column.

"Van der Horst belde mij en vroeg of ik met hem eens wilde gaan kijken naar het huidige FC Den Bosch. Die ploeg deed het aanvankelijk fantastisch, maar na de winterstop vielen de resultaten tegen. Dat was niet om mij trainer te maken van FC Den Bosch, maar gewoon om eens te kijken wat mij nou opvalt."

"FC Den Bosch kan de Eredivisie nog halen en die mensen hopen dat het weer gaat lopen. Van der Horst reed vroeger altijd met mij mee, dus waarom zou ik 'nee' tegen hem zeggen? Gewoon eens meekijken. Niet meer. Iedereen weet ook hoe ik over de rol van trainers denk."

FC Den Bosch won vrijdag met 0-2 bij Roda JC. (Foto: Pro Shots)

Den Bosch op zoek naar opvolger Boessen

Van Hanegem was ruim tien jaar geleden voor het laatst trainer. In december 2008 werd hij na anderhalf seizoen ontslagen door FC Utrecht. 'De Kromme' stond ook aan het roer bij onder meer Feyenoord, AZ, Sparta Rotterdam en Al-Hilal.

FC Den Bosch is op zoek naar een opvolger van Wil Boessen, die dinsdag werd ontslagen vanwege de teleurstellende prestaties van de club. De Limburger haalde uit zijn laatste vijftien wedstrijden slechts elf punten met de Brabanders.

Nummer zes Den Bosch won de tweede periodetitel en is zeker van deelname aan de play-offs.

