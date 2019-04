Achttienvoudig Tsjechisch international Josef Sural is in de nacht van zondag op maandag op 28-jarige leeftijd omgekomen bij een auto-ongeluk. Daarnaast raakten zes ploeggenoten van het Turkse Alanyaspor bij het ongeluk gewond.

Na de uitwedstrijd tegen Kayserispor (1-1) was aanvaller Sural met zijn teamgenoten in een privébusje onderweg naar Alanya. Naar verluidt viel de chauffeur van het busje in slaap.

Sural maakte in september 2015 zijn interlanddebuut voor Tsjechië in een EK-kwalificatieduel met Kazachstan. Een maand later speelde hij met zijn land in de Johan Cruijff ArenA tegen het Nederlands elftal.

In die met 2-3-gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tekende de spits voor de 0-2. Het was zijn enige doelpunt in achttien interlands. Zijn laatste optreden namens Tsjechië was op 16 oktober vorig jaar, toen in de Nations League met 1-0 werd verloren bij Oekraïne.

Sural debuteerde in 2008 als prof bij FC Zbrojovka Brno in zijn vaderland. Vervolgens kwam hij uit voor Slovan Liberec - waarmee hij in 2014 tegen AZ en in 2015 tegen FC Groningen speelde - en Sparta Praag. Begin 2019 tekende hij bij het Turkse Alanyaspor.

Namens de club uit Alanya kwam Sural tot negen wedstrijden, voornamelijk als invaller. Hij scoorde eenmaal voor de huidige nummer vijf van de Turkse competitie.

Josef Sural in duel met Kenny Tete tijdens Nederland-Tsjechië op 13 oktober 2015.

Bekijk het programma en de stand in de Süper Lig