Vivianne Miedema is zondagavond in Engeland tot Voetbalster van het Jaar uitgeroepen. De spits van Arsenal werd door haar collega's onderscheiden.

Miedema won eerder op zondag de landstitel in Women's Super League met Arsenal. Voor de Londense ploeg maakte de spits van Oranje 22 doelpunten in 19 wedstrijden. Ook was ze goed voor elf assists.

De voormalig speelster van Bayern München liet in de eindverkiezing Steph Houghton, Nikita Parris (beiden Manchester City), Erin Cuthbert en Ji So-yun (beiden Chelsea) achter zich.

"Ik voel me top dit seizoen en dat laten de cijfers natuurlijk ook zien. Het draait in het voetbal om prijzen met de club en Oranje, maar ik kan niet ontkennen dat ik heel erg vereerd ben met deze award", zegt de spits van Oranje in eerste reactie.

Miedema is de eerste Nederlandse speelster die de prijs ontvangt. Dat komt ook omdat de trofee pas sinds 2013 wordt uitgereikt. Vorig jaar werd Fran Kirby van Chelsea tot beste voetbalster in Engeland verkozen.

Voor de verkiezing mogen alle leden van de PFA een stem uitbrengen. Speelsters mogen niet op hun eigen teamgenoten stemmen.