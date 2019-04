Virgil van Dijk is zondag uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Engelse Premier League. De verdediger van Liverpool is door zijn collega's bekroond voor een uitstekend seizoen.

Van Dijk troeft in de uitverkiezing van spelersvakbond PFA onder anderen het Manchester City-trio Raheem Sterling, Sergio Agüero en Bernardo Silva af. Ook zijn teamgenoot Sadio Mané en Eden Hazard van Chelsea waren genomineerd. Sterling (24) werd wel verkozen tot beste jonge speler van het jaar.

Het is het tweede jaar op rij dat de trofee voor beste speler naar iemand van Liverpool gaat. Vorig seizoen won Mohamed Salah de prijs. Een jaar eerder ging de trofee naar N'Golo Kanté.

Voor de verkiezing mogen alle leden van de PFA een stem uitbrengen. Spelers mogen niet op hun eigen teamgenoten stemmen.

Van Dijk was daarom extra dankbaar voor de prijs. "Het is een geweldige eer en erkenning om door de spelers tegen wie je elke week speelt onderscheiden te worden. Ik ben hier heel trots op. Uiteindelijk sta ik hier ook dankzij mijn team, iedereen bij Liverpool mag hier de credits voor krijgen."

Van Dijk vierde Nederlandse winnaar

De verdediger is de vierde Nederlander die de prijs krijgt. Dennis Bergkamp was in 1998 de eerste die die eer ten deel viel. Daarna werden Ruud van Nistelrooij (2002) en Robin van Persie (2012) door hun collega's bekroond.

Van Dijk, die anderhalf seizoen geleden van Southampton overkwam, beleeft een uitstekend seizoen met Liverpool. Niet alleen doen de 'Reds' een gooi naar de eerste landstitel sinds 1989/1990, maar ook staat de formatie in de halve finales van de Champions League. FC Barcelona is daarin de tegenstander.

Van Dijk is de achtste speler van Liverpool die de prijs van de PFA krijgt. Terry McDermott (1980), Kenny Dalglish (1983), Ian Rush (1984), John Barnes (1988), Steven Gerrard (2006), Luis Suarez (2014) en dus Salah gingen de captain van Oranje voor. Alleen spelers van Manchester United (elf keer) wonnen de prijs die sinds 1974 wordt uitgereikt vaker.